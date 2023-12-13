Sergio Ramos, Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan savunma oyuncusu oldu

Sergio Ramos, dün oynanan Lens-Sevilla maçında kaydettiği golle Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan savunma oyuncusu oldu.

Spor 13.12.2023 10:07 Giriş: 13.12.2023 10:07

Güncelleme: 13.12.2023 10:34 Kaynak: Haber Merkezi

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Sergio Ramos, dün akşam takımının deplasmanda Lens'e 2-1 kaybettiği maçta penaltıdan kaydettiği golle Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan savunma oyuncusu oldu. Gol sayısını 17'ye yükselten Ramos, 16 gole sahip Roberto Carlos ve Gerard Pique'yi geride bıraktı. Ancak Ramos'un golü Sevilla'ya yetmedi. Sevilla, topladığı 2 puanla Arsenal, Lens ve PSV Eindhoven'ın bulunduğu grupta son sırada yer aldı. 2 FİNALDE GOL ATAN TEK SAVUNMACI Kritik gollerle özdeşleşen Ramos, 2014'te Real Madrid'in yarı finalde deplasmanda Bayern Münih'i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol kaydetmişti. O sezon Lizbon'da oynanan finalde de 90+3. dakikada Atletico Madrid'e karşı Real'e beraberliği getiren golü kaydeden Ramos, takımının şampiyonluğa ulaşmasına büyük katkı vermişti. Ramos, 2016'da yine Atletico Madrid'e karşı Milano'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de fileleri havalandırmıştı. Penaltılar sonucu Real Madrid'in kupaya uzandığı maçta Ramos, kullandığı penaltıyı da gole çevirmişti. Ramos aynı zamanda iki Şampiyonlar Ligi finalinde gol kaydeden tek savunma oyuncusu durumunda bulunuyor. Kopenhag'a 1-0 yenilen Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti