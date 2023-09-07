Sermaye yaşam alanına düşman

Muğla Bodrum’da yapılmak istenen taşocağına karşı yöre sakinlerinin açtığı iptal davasının duruşması görüldü. Davanın ardından yapılan açıklamada, “Sermaye, köylerimize saldırmaktan vazgeçmiyor” denildi.

Haber Merkezi

Ülkenin her bir köşesinde doğal alanlar talan ediliyor. Muğla’nın Bodrum ilçesinde ‘Deniz Madencilik’ tarafından açılmak istenen taşocağı için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararına karşı yöre sakinlerinin açtığı iptal ve yürütmenin durdurulması davasının son duruşması dün gerçekleştirildi. Mahkemenin 15 gün içinde kararını vermesi beklenirken taşocağına karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor. Duruşmanın ardından Deştin Çevre Platformu ile Bodrum Çevre Platformu tarafından ortak açıklama yapıldı. ÇED raporlarına imza atanlara tepki gösterilen açıklamada, “Bizim yaşam alanlarımıza yapılmak istenen projelere her gün bir yenisi ekleniyor” denildi.

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Muğla Deştin ve Bodrum Kızılağaç Çamlık Yalıçiftlik köylülerinin yıllardır adalet mücadelesi verdiklerine dikkat çekilen açıklama, şöyle devam etti: “Artık nefes alamıyoruz, tarlamızdan ürün alamıyor, tek geçim kaynağımız zeytinimizi toplayamıyor ve hayvanlarımızı otlatacak mera bulamıyoruz. ‘Kamu yararı’ propagandası altında bize zoraki dayatılan bu projelerin bütün yararı sadece zenginlere, parasına para katmak isteyenlere. Bütün zararı ise başta ekmeğini toprağından kazanan köylüler olmak üzere bu memleketin havasını soluyan bütün vatandaşlara, bu dünyanın havasını soluyan bütün insanlığa, ormana, havaya, suya, toprağadır." Bodrum Güvercinlik Rüzgâr Enerji Santralı (RES) projesi için de aynı durumun geçerli olduğu belirtilen açıklama, şöyle son buldu: “Mahkeme 3. kez reddetmesine rağmen davalı şirket yine aynı proje için bakanlığın yolunu tutuyor. Sermaye temsilcisi şirketler, hukuk tanımaz şekilde hareket edebilecek cesareti nereden alıyor? Bu şirketlere ortada olumsuz mahkeme kararları ve bilirkişi raporları olmasına rağmen tekrar aynı projeler için ÇED olumlu raporları verebiliyorlar? Muğla ve ilçelerinde yıkım projeleri devam ediyor. Deştin’de ormanlık alanda, yaşam alanlarının içinde kurulacak çimento fabrikasındaki kamu yararı nedir? Deştin ve civarındaki köylerde yaşayan on binlerce insanı, projenin doğaya ve insanlara vereceği zararları hiç düşünen oldu mu? Mahkeme bu konuda bir an önce kararını vermeli ve yıllardan beri süren bu ıstırap bitmelidir. Kâr için, bir avuç para için doğanın böylesine hoyratça tahrip edilmesine sonuna kadar direneceğiz.”