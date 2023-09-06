Şirkete serbest, direnene yasak

Milas Belediyesi, Akbelen’de yurttaşların nöbet tuttuğu alana kurulan konteyneri, “kaçak inşaat” saydı, ceza kesti. Yöre sakinleri, ormanı katleden şirketin beton dökerek kurduğu konteynerini belediyeye şikâyet etti.

Haber Merkezi

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda Limak ile İçtaş Enerji'nin madencilik sahasını büyütme çalışmasına karşı halkın doğayı koruma mücadelesi sürüyor. Yöre sakinleri, Akbelen Ormanı’ndaki kıyıma karşı nöbete devam ederken ilginç bir cezayla karşı karşıya kaldı. Milas Belediyesi, alana kurulan konteyneri ‘kaçak inşaat’ olarak değerlendirdi, 4 bin 490 TL ceza verdi. Milas Belediyesi’nin cezayı yetkili devlet kurumlarının baskısı ile aldığını savunan yöre sakinleri, ormanı katleden şirketin de konteyneri bulunduğunu belirterek, belediyeye başvurdu.

BELEDİYEYE BAŞVURU

İkizköylü Hasan Demir, tapulu arazisindeki konteynere ‘kaçak inşaat’ gerekçesi ile kesilen cezanın ardından belediyeye verdiği dilekçede, şunları dile getirdi: “Geçici konulmuş konteynerin ruhsata tabi bir yapı olmadığı kanaatindeyim. Bilindiği üzere bir süredir, maden işletmesi için Akbelen Ormanı'nın yok edilmesi gündemdedir. Bu yaşıma kadar Akbelen'de yaşadım, ömrümün geri kalanını da ormanı korunmuş sağlıklı bir çevrede yaşamak, ölümümden sonra da köyümü ve çevresini bu şekilde çocuklarıma bırakmak istiyorum.”

Demir, şirketin beton dökülerek kurduğu konteyner hakkında şikâyetçi olduklarını belirtirken, belediyenin aldığı kararı kaldırılmasını talep etti.