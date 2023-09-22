Sessizce ilerliyor, ilacı düzenli kontrol

Yumurtalık kanseri Türkiye’de jinekolojik kanserler arasında en sık görülen ikinci kanser türü. Erken evrede belirti göstermeyen hastalıktan korunmada düzenli jinekoloji muayenesi hayati önem taşıyor.

Sibel BAHÇETEPE

Yumurtalık (over) kanseri geç belirti verdiği için toplumlar arasında “sessiz katil” olarak biliniyor. Hastaların büyük çoğunluğunun ileri evrede tanı alması nedeniyle tedavileri de gecikiyor. Yumurtalık kanserinin erken dönemde çok önemsenmeyen, pek çok hastalığa benzer türden bazı bulgular verdiğini için genellikle geç teşhis ediliyor. Erken teşhisin önemine dikkat çeken hekimler, tedavide önemli gelişmeler olduğu ancak bazı akıllı ilaçların ülkemizde SGK geri ödeme listesinde olmadığını, söz konusu ilaçların da geri ödeme listesine alınması gerektiğini söylüyor.

Jinekolojik Kanserler Farkındalılık Ayı kapsamında BirGün'ün sorularını yanıtlayan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, yumurtalık kanserinde hastanın hemen doktora başvurmasını gerektirecek özel bir belirtinin çoğu zaman oluşmadığını, bu nedenle genellikle geç teşhis edildiğini söylüyor. Hastalık hakkındaki genel farkındalılığın toplumda düşük olduğunu da vurgulayan Kahramanoğlu, bu durumun hastaların belirtileri erken aşamada tanımamasına veya önemsememesine neden olabileceğini anlatıyor.

BÜYÜYÜNCE AĞRI ARTAR

Yumurtalıklarda bir tümör oluşmaya ve büyümeye başladığında hafif ağrılarla kendini göstereceğini anlatan Kahramanoğlu "Tümörün büyüklüğüne göre mideye baskısı nedeniyle yemede zorluk, erken doyma veya barsak basısı nedeniyle kabızlık gibi şikayetler oluşabilmektedir. Tümör, karın içinde yayılmaya başladığında ve karında sıvı biriktikçe karın şişliği, yorgunluk, bulantı, sık idrara çıkma gibi belirtiler izlenebilir. Kadınların bu şikâyetlerin farkında olması çok önemli" diyor. Genetik faktörün hastalıkta çok önemli olduğuna dikkat çeken Kahramanoğlu, şöyle devam ediyor: "Genetik yatkınlık açısından değerlendirlmesi ve gerektiğinde yapılan genetik testler sonucunda pozitiflik saptanan kişilerin yumurtalık kanserinden koruyucu şekilde yönetilmesi gerekir. Yumurtalık kanserinin tarama testi yok. Ama düzenli muayeneler esnasında yumurtalıkta çıkan kitlelerin erken tanısı ve tedavisi mümkün."

BU BELİRTİLERE DİKKAT

- Hafif bir karın ağrısı

- Yorgunluk

- Yemede zorluk

- Erken doyma

- Bulantı

- Karında şişlik

- Sindirim problemleri

- İdrar ve dışkılamada problemler

- İleri aşamada ağrının artması

AYLIK 150 BİN TL’Yİ GEÇEN İLAÇ ÖDEMESİ

Yumurtalık kanserinde standart kemoterapi ilaçlarına ulaşımda ülkemizde bir sorun olmadığını ancak akıllı bazı ilaçlarda sorun olduğunu anlatan Kahramanoğlu, şu bilgileri paylaşıyor: "Bazı akıllı ilaçlar, SGK tarafından karşılanmakta ve ulaşılabilmektedir. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da yumurtalık kanseri tedavisinde standart olarak hedefe yönelik tedavi olarak bilinen PARP inhibitörleri verilmektedir. Over kanserinde, kullanıldığı takdirde özellikle gen mutasyonu olan olgularda daha belirgin olmakla birlikte gen mutasyonundan bağımsız olarak da anlamlı sağkalım avantajı sağlamaktadır. Henüz ülkemizde karşılanmamaktadır. Fakat BRCA gen mutasyonu olup ilaca kendi imkanlarıyla ulaşan, SGK’den geri ödeme almak için dava açıp kazanan hastalar var. Aylık ödemesi günümüzde 150 bin TL’yi geçebilen ve 24 aya dek kullanılacak olan bu ilaçların over kanseri hastalarına sağlanması gerekir."