Sevgi Evleri’ne yine sır perdesi

Sevgi Evleri’ndeki Diyanet personeline yönelik önceki Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın sır perdesi çekmesinin ardından durum değişmedi. Şimdiki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da personel sayısını açıklamadı.

Mustafa BİLDİRCİN

Kimsesiz çocuklar için kurulan ve kurulduğu günden bu yana yolsuzluk ile dinsel dayatma iddialarının merkezinde yer alan Sevgi Evleri’ndeki Diyanet İşleri Başkanlığı etkisine yönelik sır perdesi hâlâ kalkmadı. Geçen yıl, dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılında kendisine iletilen, “Sevgi Evleri’ndeki manevi rehber sayısı kaçtır?” sorusunu önce görmezden gelmiş, daha sonra ise “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sorun” şeklinde yanıtlamıştı. Bakanlık ise manevi rehber sayısını açıklamaktan kaçınarak, “Çocuklara yönelik Değerler Eğitimi Programı uygulanmaktadır” yanıtını verdi. BirGün’ün haberlerinin ardından Sevgi Evleri’ndeki Diyanet personeline yönelik tartışmalar tekrar TBMM gündemine taşındı. Sevgi Evleri, Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Destek Merkezleri’ndeki manevi rehber sayısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a soruldu. Yılmaz’ın yanıtı da Sevgi Evleri’nin üzerindeki sır perdesini kaldırmadı.

DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jale Nur Süllü’nün yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergede, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sevgi Evleri, Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Destek Merkezleri’nde manevi rehber veya diğer unvanlarla görevlendirilen toplam personel sayısı kaçtır?” sorusuna yer verildi. Sevgi Evleri’ndeki manevi rehber sayısını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da açıklamadı. Yılmaz, CHP’li Süllü’nün sorusunu, “2018 yılında imzalanan protokol çerçevesinde Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Destek Merkezleri’ne talep doğrultusunda, ihtiyaca göre değerler eğitimi programları vasıtasıyla alanında uzman Diyanet personeli görevlendirilmektedir. Söz konusu personel sayısı zaman içerisinde ihtiyaca göre değişkenlik göstermektedir” yanıtıyla geçiştirdi.

DENETİMDEN KAÇILIYOR

Yılmaz’ın yanıtını eleştiren Süllü, denetim görevini yapan yasama organından bilgi gizlendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın, konuyu geçiştirmek istediğini savunan Süllü, şunları söyledi: “Bu geçiştirme çabası, Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na olan güvensizliği de pekiştirmektedir. Diyanet’in görevlendirdiği personel sayısının kaydı tutulmamakta mıdır yoksa görevlendiren personel sayısının fazlalığından dolayı mı bu bilgi paylaşılmamaktadır? Çok somut ve bilgi edinme amaçlı bir soru önergesine dahi, net yanıt verilmekten kaçınılması, şeffaf olamayan, denetimden kaçan yönetim anlayışının yansımasıdır.” Süllü, Yılmaz’ın bilgi içermeyen yanıtının aynı zamanda TBMM’yi işlevsizleştirmeye yönelik olduğunu da kaydetti.