'Şeyhlik' kavgası büyüyor: Menzilciler İstanbul Kavacık’ta birbirine girdi

Menzil lideri Abdülbaki Erol’un ölümü ardından cemaatte ‘yeniş gavs’ kavgası tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Beykoz'da Hidiv Kasrı'na yakın bir bölgede etkinlik için toplanan Menzil'e bağlı bir grup, diğer grup mensuplarını içeri almadı. Tansiyonun yükselmesinin ardından devreye polis girdi.

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