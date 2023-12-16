SGK batakta

SGK’nin Ocak-Eylül 2023 döneminde verdiği açık, 2002-2022 dönemindeki açıktan daha büyük oldu. SGK, 228 milyar TL’lik transfere karşın 39,5 milyar TL açık verdi.

Mustafa BİLDİRCİN

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2023 yılının Ocak-Eylül dönemindeki gelir ve giderleri belli oldu. AKP iktidarında rekor açıklar veren kurumun içinde bulunduğu batak bir kez daha mali verilere yansıdı. SGK’nin Ocak-Eylül 2023 dönemindeki toplam gelirinin, devlet katkıları ile birlikte 1 trilyon 512 milyar 186 milyon 290 bin TL olduğu bildirildi. Gelirin 228 milyar 38 milyon 673 bin TL’si devlet katkılarından oluştu. SGK’nin Ocak-Eylül dönemi giderinin ise 1 trilyon 551 milyar 727 milyon 446 bin TL olduğu belirtildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “SGK, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde iflas etti” sözlerine karşın kurumun mali dengesi AKP dönemindeki uygulamalarla tepetaklak edildi. Hemen her yıl milyarlarca liralık açık veren kurumun, 2023’ün Ocak-Eylül dönemindeki toplam açığı 40 milyar TL’ye dayandı.

REKOR AÇIK

AKP döneminde gelir gider dengesi giderek bozulan SGK’nin yedi aylık toplam açığı 39 milyar 541 milyon 156 bin TL olarak hesaplandı. 2023’ün ilk yarısındaki toplam açığı 9 milyar 643 milyon TL olan SGK’nın açığı böylelikle üç ayda 30 milyar TL’ye yakın arttı. SGK’nin AKP döneminde verdiği açığın toplamı ise 534 milyar 16 milyon 309 bin TL oldu.

SGK’DE DERİN BATAK

SGK, AKP dönemindeki en yüksek açığı 67 milyar 469 milyon 343 TL ile 2020 yılında verirken 2002-2023 dönemindeki SGK açıkları, bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

AÇIĞA YAMA

AKP döneminde, bütçe açığını kapatmak amacıyla SGK’ye bütçeden yapılan transferin tutarı da katlanarak arttı. İktidarın bütçeden SGK’ye aktardığı paralar, bazı yıllara göre kayıtlara şöyle yansıdı: