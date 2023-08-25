SGK düzenlemesi Resmi Gazete'de: Muayene ücretlerine zam geldi

Resmi Gazete'de yayınlanan SGK Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki yeni düzenlemeye göre muayene ücretlerine ve tobbî malzeme bedellerine zam geldi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Düzenlemelere göre, "Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi"nde yer alan vaka başı muayene ücretleri artırıldı.

TÜM İŞLEMLERDE ÜCRET ARTIŞI

"Hizmet Başı İşlem Puan Listesi"nde yer alan KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli ve kemik iliği, yoğun bakım, hemodiyaliz, kan bileşenleri, doğum, yardımcı üreme tedavileri ve bununla ilişkin genel tetkikler, sünnet, kadavradan donör temini gibi işlem kodları da dahil olmak üzere tüm işlemlerde artış yapıldı.

"Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi"nde yer alan KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli ve kemik iliği işlemleri, yoğun bakım işlemleri ve hemodiyaliz işlemlerine ait işlem kodları da dahil olmak üzere tüm işlemlerde artışa gidildi.

DİŞ TEDAVİSİNDE ARTIŞ

"Diş Tedavileri Puan Listesi"nde yer alan tüm işlem kodları da arttı.

Genel Sağlık Sigortalılarının hastanelerde aldıkları sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi malzeme bedellerine de zam geldi.