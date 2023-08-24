Yeni tarife belli oldu: Ankara'da okul servis ücretlerine zam

Ankara'da okul servis ücretleri tarifesi açıklandı. Yeni tarifeye göre, 0-3 kilometre için yıllık 10 bin 400 lira, 3-6 kilometre için 11 bin 460 lira, 6-10 kilometre için 13 bin 245 lira ve 10-15 kilometre için 15 bin 410 lira olacak.

Akaryakıtta vergi artışı ve döviz kurlarındaki yüksek seyir sebebiyle ulaşım ve servis ücretlerine gelen zamlar devam ediyor.

En son Ankara'da da okul servis ücretlerine de zam geldi. Bugün belli olan yeni tarifeye göre, ortalama yüzde 70'lik bir artış yapıldı.

Buna göre, Ankara'da servis ücretleri 0-3 kilometre için yıllık 10 bin 400 lira, 3-6 kilometre için 11 bin 460 lira, 6-10 kilometre için 13 bin 245 lira ve 10-15 kilometre için 15 bin 410 lira olacak.

Habertürk'ün haberine göre, 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 325 lira alınacak.