Şiddet eğiliminin arkasındaki suçlu

Kısacası şiddet ve saldırganlık biyolojik kaderimi olarak adlandırılıyor. “En güç olanın hayatta kalması” fikri modern yaşamın pek çok alanında “en saldırgan olanın zaferi”ne dönüşmüş gibi görünüyor. Önemli olanın uyum, adaptasyon olduğu unutuluyor.

Prof. Dr. Doğan Kökdemir - @dkokdemir

Medyada sıklıkla kendisine yer bulan pek çok sayıda manşet, genel olarak insanlara nüfuz eden ve önünü almakta zorluk çektiğimiz şiddet ve saldırganlık dalgasına ışık tutmaya çalışıyor. Çoğu zaman suç biyolojik yapımıza atılıyor; saldırgan davranışlarımızın temel nedeninin testosteron gibi hormonlar olduğu iddia ediliyor ve bu nedenle de olumlu bir değişimin, şiddetin hiç değilse azalmasının bile mümkün olamayacağını vurguluyor. Kısacası şiddet ve saldırganlık, biyolojik kaderimi olarak adlandırılıyor. Ancak daha yakından incelendiğinde farklı bir fail ortaya çıkmaktadır: saldırganlığı ödüllendirme sıklığımız.

Saldırganlık ve Şiddet Biyoloik Kaderimiz Mi?

Beynimiz büyüleyici derecede karmaşık bir organdır ve çevremizden sayısız ipucu almaya ayarlanmıştır. Örneğin, farkında olalım ya da olmayalım, beynimiz ten rengini ayırt etme ve insan yüzlerini tanıma yeteneğine sahiptir. Kaygı ve stres durumlara hızlı tepki veren bir mekanizmamız, kendimizi ve ait olduğumuz grubu korumaya yönelik içgüdülerimiz var. Ancak bu yetenekler doğrudan saldırganlık veya şiddete dönüşmez. Belki de en başından şunu söylemekte fayda var: Şiddet ve saldırganlık da dahil olmak üzere hiçbir davranışın, çok basit ve tekil bir nedeni yok.

Saldırganlık söz konusu olduğunda, başta testosteron ve androjenler olmak üzere hormonlar sıklıkla öne çıkarılmıştır. Gerçekten de saldırgan davranışların yönlenmesinde rol oynarlar. Ancak, dikkat çekici bir şekilde, çalışmalar testosteron ve androjenler denklemden tamamen çıkarıldığında bile bir miktar saldırganlığın kaldığını göstermiştir. Bu da en azından erkek saldırganlığının bir kısmının bu hormonlardan bağımsız olarak işlediğini göstermektedir. Saldırganlık ve hormonlar arasındaki ilişki, kimyasal veya fiziksel kastrasyonun cinsel suçlular üzerindeki etkilerini düşündüğümüzde daha da netleşmektedir. Testosteron seviyelerini önemli ölçüde düşüren bu prosedürün yoğun, saplantılı ve patolojik eğilimleri olan suçlularda cinsel dürtüleri azalttığı bulunmuştur. Ancak, cinsel saldırganlığı ve güç ya da öfkeyle suç işleyenlerin saldırganlığını azaltmada çok az işe yaramaktadır. Bu durum, bu tür şiddet eğilimlerinin kökeninin sadece hormonal etkilerin ötesine uzandığını ortaya koymaktadır.

Testosteronun saldırganlık açısından önemli bir değişken olduğunu tabii ki yadsımamız gerekiyor. Örneğin, saldırgan davranışlarda bulunmanın aslında testosteron salgılanmasını uyardığı da ilgi çekici bir gerçektir. Bu hormon da, dürtü kontrolü ve karar verme ile ilişkili bir beyin bölgesi olan prefrontal korteksteki aktiviteyi azaltarak potansiyel olarak kısır bir saldırganlık döngüsüne yol açabilir. Testosteronun korku ve kaygıyı azaltırken özgüveni ve iyimserliği artırdığı da bilinmektedir. Çeşitli çabalardaki başarı testosteron seviyelerini yükseltir, bu da benmerkezci ve narsisistik tutumları teşvik edebilir. Bu değişen durumlar, özellikle rekabetçi veya tehdit edici senaryolarda agresif davranışları daha da kalıcı hale getirebilir.

Unutulmaması gereken en önemli husus, saldırganlığın büyük ölçüde bağlama bağlı olduğudur. Tepkilerimiz genellikle içinde bulunduğumuz koşullar tarafından şekillendirilir. Bu açıdan bakıldığında, inşa ettiğimiz toplumsal yapılar saldırgan davranışları sıklıkla ödüllendiriyor gibi görünmektedir. Rekabetçi arenalarda, siyasette, sporda, iş dünyasında ve hatta sosyal etkileşimlerde, saldırganlık genellikle başarıya, tanınmaya ve takdir edilmeye giden yolu açar.

Saldırganlık Şiddet ve Barış

Meselenin özü biyolojik yatkınlıklarımızda değil, ödüller ve övgüler yoluyla saldırgan davranışların pekiştirilmesinde yatmaktadır. “En güçlü olanın hayatta kalması” fikri, modern yaşamın pek çok alanında “en saldırgan olanın zaferi”ne dönüşmüş gibi görünüyor; önemli olanın uyum (adaptasyon) olduğu unutuluyor. Gerçekten bir çözüm istiyorsak, odak noktamızı biyolojik günah keçilerinden saldırganlık ve şiddet kültürünü sürdüren toplumsal normlara ve ödül sistemlerine kaydırmamız zorunludur. Saldırganlığı ödüllendirme eğilimimizin şiddet içeren davranışları teşvik etmede önemli bir rol oynadığının ortaya çıkması, değerlerimizin ve ödül sistemlerimizin derinlemesine yeniden değerlendirilmesini gerektirmektedir. Saldırganlık ve baskınlık yerine empati, işbirliği ve saygıyı başarının temel direkleri olarak teşvik etmeye doğru bir değişim çağrısı yapıyor. Bakış açısındaki bu değişim, şiddet dalgasını durdurmak ve daha uyumlu bir toplum yaratmak için (belki) çok önemli bir adım olabilir. Siyasi şiddet ve terörizm arenasında Orta Doğu sıklıkla odak noktası olmuştur. Bu bölgedeki siyasi ideolojiler, dini inançlar ve sosyal yapıların karmaşık etkileşimi saldırganlık ve şiddet için verimli bir zemin yaratmaktadır. Aşırı saldırganlığın bir tezahürü olan terörizm, köklerini genellikle algılanan adaletsizliklerde, ekonomik eşitsizliklerde ve siyasi hak mahrumiyetlerinde bulur. Bununla birlikte, bu tür şiddet içeren ideolojilerin beslenmesi ve tırmanması genellikle saldırganlığı ödüllendiren bir kültür tarafından desteklenir. Şiddet eylemleri siyasi hedeflere ulaştığında ya da uluslararası dikkat çektiğinde, saldırganlığın ödül getirdiği fikrini pekiştirerek şiddet döngüsünü devam ettirir. Böylesine kökleşmiş bir şiddetin üstesinden gelmek çok yönlü bir yaklaşım gerektirmektedir. Temelde, saldırganlığı sürekli kılan ödül sistemlerini değiştirmek için ortak bir çaba gösterilmelidir. Bu sadece uluslararası müdahaleleri değil, aynı zamanda sosyal uyumu, ekonomik istikrarı ve siyasi kapsayıcılığı teşvik edecek yerel girişimleri de içermektedir. Dahası, saldırganlığı yücelten anlatıya meydan okumak ve onu değiştirmek, yerine diyalog, müzakere ve barışçıl çözüme değer veren bir anlatı koymak zorunludur. Ayrıca, eleştirel düşünmeyi, hoşgörüyü, farklılıklara toleransı ve çeşitlilik anlayışını teşvik eden eğitim programları şiddetin ideolojik temellerinin ortadan kaldırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunabilir. Son olarak, temel insani ihtiyaçların karşılanması ve sosyal adaletin sağlanması, barış ve istikrar için elverişli bir ortamın yaratılmasında esastır. Bu çabaların bir araya getirilmesiyle saldırganlık kültürünü zayıflatmak ve Orta Doğu ve ötesinde kalıcı barış için zemin hazırlamak mümkün olabilir.

Şiddet, daha fazla şiddetle ortadan kaldırılabilir mi?

Bunun bir örneğini henüz görme şansımız olmadı.