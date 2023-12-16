Şiddete ‘bölücülük’ kılıfı

İzmir’de bulunan Zübeydehanım KYK yurdunda arkadaşlarıyla oda temizliği nedeniyle tartışan öğrenci darbedildi. Öğrenciyi darbedenler şiddeti ‘siyasi bölücülük yapıyordu’ diyerek savundu.

Kayhan AYHAN

İzmir’de Kredi Yurtlur Kurumu’na (KYK) bağlı Zübeydehanım Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan bir öğrenci odasında temizlik yaptı. Temizlik bittiği anda odaya kirli ayakkabılarla girdiğini söylediği oda arkadaşını uyaran öğrenci ile arkadaşı arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine temizlik yapan öğrenci odada darbedildi. Şiddete uğrayan öğrenci durumu KYK yönetimine bildirdi. Saldırıda bulunan grup ise öğrenciyi “siyasi bölücülük ve ırkçı provokasyonlarda bulunmak”la suçladı. Bunun üzerine yurt yönetimi saldırıya uğrayan öğrencinin ifade vermesini istedi.

İKTİDARIN HEDEF GÖSTERMESİNİN SONUCU

Saldırıya uğrayan öğrenci hiçbir siyasi üyeliğinin ve konuşmasının olmadığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öğrencinin avukatı İdil Tetik, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Müvekkilim kalmakta olduğu yurtta, oda arkadaşları ile arasında ‘temizlik’ yüzünden çıkan tartışma neticesinde darp edilmiş ve darp eden oda arkadaşları tarafından da yurt yönetimine ‘siyasi bölücülük ve ırkçı provokasyonlarda bulunma’ iddiasıyla şikayet edilmiştir. Ülkede siyasi erkin muhaliflere, işçi ve emekçilere, demokrasi ve özgürlükten söz edenlere karşı, bölücülük, terörizm gibi suçlamalarla saldırıları neticesinde ırkçı ve kötücül zihniyet adeta bir salgın haline gelmiştir. Saldırgan şüpheliler, suçunu kamufle etmek ve kendini aklamak maksadıyla müvekkil hakkında hiçbir delil göstermeksizin sadece ‘Kürt olması ve anadilinin Kürtçe olması’ gerekçesiyle bölücülük ve siyasi provokasyon suçlamasında bulunmuşlardır. Ayrımcılığa ve haksızlığa maruz kalan kız öğrencilerin hukuki mücadelesini takip edeceğiz."