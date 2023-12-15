Kazalar sürerken ihaleler iptal edildi

KYK yurtlarında yaşanan asansör kazalarının ardı arkası kesilmezken bakım ihalelerinin iptal edildiği ortaya çıktı. İki öğrencinin asansörde kaldığı Kars dahil birçok ilde asansör bakım ihaleleri iptal edildi.

Mustafa KÖMÜŞ

Aydın’da KYK Yurdu’nda Zeren Ertaş’ın asansör faciasında hayatını kaybetmesinin ardından görünür hale gelen kazaların ardı arkası kesilmezken bakım ihaleleri ise bir bir iptal ediliyor. Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda yer alan bilgilere göre 15 Kasım’da iki öğrencinin asansör kazası yaşadığı Kars dahil birçok ilde Gençlik ve Spor il müdürlükleri tarafından ihaleler iptal edildi.

İptal edilen ilk ihale Karaman’da oldu. Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü “müdürlüğe bağlı binalarda bulunan asansörlerin revizyon, bakım ve onarım işini” 17 Temmuz’da iptal etti. İptal gerekçesi “İhaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle” olarak belirtildi.

İptal edilen ihalelerde en dikkat çekeni ise Kars’ta oldu. 2 Kasım’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, aralarında KYK yurtlarının da bulunduğu asansörlerin 2024 yılındaki periyodik bakımı için açtığı ihaleyi “İhaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle” iptal etti. Bu iptal kararından sadece 13 gün sonra 15 Kasım’da Kars’taki Nuri Paşa Yurdu’nda asansör kazası yaşadı. Asansör dördüncü kattan ikinci kata düşerken içinde bulunan iki öğrenci panik yaşadı.

Samsun’da ise aralarında KYK yurtlarının da bulunduğu binalar dahil 143 asansörün bakımı için ihale açıldı. İhalede son teklif verme tarihi olarak 7 Aralık belirlendi. Ancak 7 Aralık’ta ihale iptal edildi. İptal gerekçesi olarak ise “İhaleye verilen geçerli teklif bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise müdürlüğe bağlı hizmet binalarındaki 28 asansörün periyodik bakım ve onarımı için ihale açtı. 28 Kasım’da açılan ihale “Bütün tekliflerin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi nedeniyle” iptal edildi.

YURT İHALESİ DE İPTAL

İzmir’de ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Bayraklı 156 kişilik yurt binası ve çevre düzenlemesi inşaatı” için 18 Ekim’de ilan açtı. Ancak bu ihale de “İhaleye geçerli teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle” iptal edildi.