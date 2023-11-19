Şiddetli yağışlar yurt genelinde etkili oluyor: Zonguldak ve Şile'de eğitime 1 gün ara verildi

Zonguldak Valiliği kentte yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. İstanbul'un Şile ilçesinde ise hava muhalefeti nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve kar yağışı nedeniyle Zonguldak ilinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

İstanbul'un Şile ilçesinde ise ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği belirtildi.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır."

ÖNEMLİ DUYURU ❗

📌Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

📌Kamu kurum ve… — Zonguldak Valiliği (@TC_Zonguldak) November 19, 2023

ŞİLE'DE İLK VE ORTA DERECELİ OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan İstanbul genelinde de sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor.

Şile ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, yarın ( 20 Kasım Pazartesi) tatil edildi.

İlçede çalışan hamile, kronik rahatsızlığı bulunan ve engelli kamu personelinin ise idari izinli sayılacağı açıklandı.

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

#İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle #Şile'de 20 Kasım Pazartesi ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verilmiş,

ilçede kamuda hamile, engelli ya da kronik hastalığı olarak çalışan kamu personeli idari izinli sayılacaktır.



🔗https://t.co/SiLWCUtjcu pic.twitter.com/qpUchBRVdk — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 19, 2023

"İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verilmiş, ilçede kamuda hamile, engelli ya da kronik hastalığı olarak çalışan kamu personeli idari izinli sayılacaktır."