Zonguldak'ta şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle cezaevini su bastı: Hükümlüler naklediliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak Kdz. Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle su seviyesinin yükseldiğini belirterek hükümlülerin bölgedeki kurumlara nakledildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak Kdz. Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda su seviyesinin yükselmesi sebebiyle mahkumların yakın kurumlara nakledildiğini açıkladı.

Tunç, Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen 39 hükümlünün ise herhangi bir bir güvenlik probleminin bulunmadığını aktardı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden şu açıklamayı yaptı:

Zonguldak Kdz. Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumumuzda şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) November 19, 2023

"Zonguldak Kdz. Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumumuzda şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik problemi bulunmamaktadır."