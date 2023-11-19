Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Zonguldak'ta şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle cezaevini su bastı: Hükümlüler naklediliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak Kdz. Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle su seviyesinin yükseldiğini belirterek hükümlülerin bölgedeki kurumlara nakledildiğini duyurdu.

Güncel
  • 19.11.2023 16:00
  • Giriş: 19.11.2023 16:00
  • Güncelleme: 19.11.2023 16:26
Kaynak: Haber Merkezi
Zonguldak'ta şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle cezaevini su bastı: Hükümlüler naklediliyor
Fotoğraf: AA (Zonguldak'ta şiddetli yağış sebebiyle dereler taştı)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,  Zonguldak Kdz. Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda su seviyesinin yükselmesi sebebiyle mahkumların yakın kurumlara nakledildiğini açıkladı. 

Tunç, Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen 39 hükümlünün ise herhangi bir bir güvenlik probleminin bulunmadığını aktardı.  

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden şu açıklamayı yaptı: 

"Zonguldak Kdz. Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumumuzda şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik problemi bulunmamaktadır."   

Şiddetli yağışlar yurt genelinde etkili oluyor: Zonguldak ve Şilede eğitime 1 gün ara verildi
BirGün'e Abone Ol

 

 

 