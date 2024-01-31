Sigortasız trafiğe çıkma cezası: 2024 Sigortasız trafiğe çıkma cezası ne kadar?

Trafikte araç süren yurttaşları ilgilendiren trafik cezası ücretleri 2024 yılında yeniden değerlendirme oranlarının belli olmasıyla birlikte tekrar güncellendi. Trafik cezası ücretlerinin güncellenmesiyle birlikte yurttaşlar Sigortasız trafiğe çıkma cezası araştırmasına başlayarak 2024 Sigortasız trafiğe çıkma cezası ne kadar sorusunu gündeme getiriyor. Peki, 2024 Sigortasız trafiğe çıkma cezası ne kadar? İşte Sigortasız trafiğe çıkma cezası!

Sigortasız trafiğe çıkma cezası | Trafik cezası ücretleri 2024 yılına girilmesiyle yeniden değerlendirme oranlarının belli olmasıyla birlikte güncellendi. Araç ile trafiğe çıkan yurttaşların kurallara uyması adına uygulanan trafik cezası ücretlerinin değişmesiyle birlikte yurttaşlar Sigortasız trafiğe çıkma cezası araştırması yaparak 2024 Sigortasız trafiğe çıkma cezası ne kadar sorusunu gündeme getiriyor. Kırmızı ışıkta geçmekten ehliyetsiz araç sürmeye kadar çok sayıda trafik cezası ücretlerinde artışa gidildi. Peki, 2024 Sigortasız trafiğe çıkma cezası ne kadar? İşte Sigortasız trafiğe çıkma cezası!

Sigortasız trafiğe çıkma cezası

Karayolları Trafik Kanunu'nun 91. maddesine göre sigortasız araçların trafiğe çıkması durumunda sürücülere ceza uygulanır. 2024 yılında araç sürücüleri için Sigortasız trafiğe çıkma cezası 690 TL olarak ilan edilmiştir.

2024 Sigortasız trafiğe çıkma cezası ne kadar?

Trafik Cezası/Maddesi Trafik Ceza Tutarı (TL) İndirimli Tutar (TL) Ceza Puanı Sigortasız trafiğe çıkma / 91 690 TL 518 TL -

*İndirimli tutar cezanın tebliğ edildiği tarihten sonraki 30 takvim günü içerisinde ödendiğinde geçerlidir.

Trafik cezası nasıl ödenir?

Trafik cezalarını ödemek isteyen yurttaşlar işlemlerini T.C kimlik kartları ile PTT, vergi daireleri, bankalar ve Dijital Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) üzerinden gerçekleştirebilirler. Ayrıca birçok bankanın dijital bankacılık işlemleri bölümünden de trafik cezalarını online olarak ödeyebilirler.

Trafik cezası nereden öğrenilir?

Trafik cezası ve borçlarını sorgulamak isteyen yurttaşlar e-Devlet yer alan "Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme" sayfasında T.C kimlik numarası ve araç plakası üzerinden sorgulama yaparak mevcut trafik cezalarını öğrenebilirler.