Silahla işçileri korkutamazsınız

DERİTEKS Başkanı Alagöz’ü yaralayan Akar Tekstil patronunun kardeşi ve ortağı Onur Akar tutuklanırken yaşananlara tepki büyük. DERİTEKS’in açıklamasında “İşçi düşmanlığına boyun eğmeyeceğiz” denildi.

Aycan KARADAĞ

İzmir Çiğli’de konkordato ilan edilen Akar Tekstil’e patronla işçilerin durumunu konuşmaya giden Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası (DERİTEKS) Genel Başkanı Makum Alagöz'ü yaralayan işveren Hayrettin Akar’ın kardeşi ve ortağı Onur Akar tutuklandı. Sendika başkanı Alagöz ve yöneticilere yönelik saldırıya tepki yağarken saldırgan Onur Akar, polise verdiği ifadesinde Alagöz'ü kendisiyle alaycı üslupla konuşması nedeniyle vurduğunu iddia etti. Alagöz’ü önceki gün silahla yaraladıktan sonra kaçan Akar, daha sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı. Akar, Emniyet’teki ifadesinde, işçilerin ödemeleri konusunda görüştükleri sırada Alagöz'ün kendisiyle alaycı bir üslupla konuşması üzerine sinirlenip, olayın gerçekleştiğini öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Akar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İŞÇİLERİN DURUMUNU KONUŞACAKLARDI

BirGün’e konuşan DERİTEKS Örgütlenme Uzmanı Cihan İşçi ise şirketin bir süredir ekonomik kriz nedeniyle konkordato başvurusunda bulunduğunu ancak bu talebin mahkemece reddedildiğini aktardı. Son dönemde fabrika yönetiminin, maaşları ödeyemediğini, işçileri ücretsiz izne çıkarmaya başladığını belirten Cihan İşçi, fabrika çalışanı üye emekçilerin sendikaya bu durumu bildirmesi üzerine görüşmenin gerçekleştirilmek istendiğini ifade etti. Taleplerinin kabul edilmediğini dile getiren Cihan İşçi, konu hakkında hukuki süreç başlatacaklarını söyleyerek, “İşçi sınıfına dönük bu saldırıyı kınıyoruz. İşçi düşmanlığına boyun eğmeyeceğiz. Bizim tek derdimiz işçilerin haklarını daha yukarı çekmek. Bizi korkutamazlar. İşçi sınıfını yıldırmayacaklar. Ne olursa olsun kazanacağız” diye konuştu.

SALDIRGANLAR GEREKLİ CEZAYI ALACAK

Öte yandan DERİTEKS, genel merkezinin bulunduğu İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde eylem gerçekleştirdi. “Yıllardır işçilerin hakları gasp edilmesin ve işçilerin örgütlenme haklarına saygı gösterilsin diye gösterdiğimiz fedakârca tutum, korkaklığımızdan değil sabırla yürüttüğümüz demokrasi mücadelesinin ve 21’inci yüzyılda orman kanunlarının değil diyaloğun yollarını açma anlayışımızın bir göstergesi” denilen açıklamada, sınıf sendikacılığı çizgisinden bir adım geriye gitmediklerinin altı çizildi. Emeğin örgütlü gücünü yaratmak için mücadele ettikleri aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Sendika mücadelesi sürecindeki tek arayışımız sadece konuşabilme kabiliyetine haiz işverenlerle süreç yürütmek olmuştur. Maalesef bu insanca tutumumuz bırakın anlaşılmayı üstüne üstlük canımıza kastetmeye kadar, canice bir tutum ve kasten insan öldürmeye teşebbüse kadar varmıştır. Biz kazanacağız, işçi sınıfı kazanacak. Biliyoruz ki sözlerimiz sadece DERİTEKS ’in sözleri değil tüm işçi sınıfının ve emek dostlarının duygularını ifade etmektedir. Yaşanan bu saldırı karşısında sessiz kalmayacağız. Bu saldırıyı yapanların gerekli cezayı alıncaya kadar sürecin takipçisi olacağız. Mücadele tarihimizden öğrendiğimiz bir şey var. O da her zorlu süreci birlikte aştığımız gibi bu saldırıları da birlikte aşacak sınıf dayanışması ile göğüsleyeceğiz.”

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NE OLMUŞTU?

Akar Tekstil’in patronu Hayrettin Akar, fabrikadaki son durum hakkında bilgi vermek için önceki gün DERİTEKS Genel Başkanı Makum Alagöz ve sendika yöneticilerini görüşmeye çağırmıştı. İnsan kaynaklarının yönlendirdiği kafeteryada bekleyen sendika yöneticilerinin yanına giden Hayrettin Akar’ın kardeşi Onur Akar, ‘Mutlu musun?’ diye sormuş ve silahla ateş etmişti. DERİTEKS Genel Başkanı Makum Alagöz, saldırıda yaralanmıştı. Alagöz ile birlikte görüşmeye giden Örgütlenme Daire Başkanı Binali Tay, Genel Koordinatör Engin Çelik ve sendika örgütlenme uzmanı Cihan İşçi yara almadan kurtulmuştu. Alagöz’ün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilmişti.