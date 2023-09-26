Silahlar ateşlendi

Suriye’nin doğusunda SDG ile Arap aşiretler arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi. Kürt güçler kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti. Öte yandan Cerablus’ta ise HTŞ, Türkiye’ye bağlı cihatçı grubu vuruyor.

Dış Haberler

Suriye'nin doğusundaki zengin enerji kenti Deyrizor'da yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Arap aşiretleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yeniden çatışmalar çıktı. Ziyben, Tayyane ve Muhammediyye köylerinde şiddetli çatışmalar yaşandığı kaydedildi. YPG'nin ana gücünü oluşturduğu ABD tarafından desteklenen SDG, çatışmaların yeniden başlaması üzerine kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Suriye medyası ve bölgedeki aktivistlerin aktardığına göre aralarında Irak sınırına yakın Ziban kasabasının da olduğu çok sayıdaki yerleşim biriminden bazılarında süresiz, bazılarında ise geçici süreliğine sokağa çıkma yasağı uygulamasına başlandı.

AŞİRETLER SALDIRDI

El Mayadin'in bildirdiğine göre sokağa çıkma yasağı kararı alınmasına, silahlı Arap kabilelerinin Ziban'a saldırıp, kasabanın bazı kesimlerini ele geçirmeleri neden oldu. Yaşanan çatışmalarda çok sayıda SDG savaşçısının hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, çatışmalara katılan bazı Arap savaşçıların, Şam yönetimi kontrolündeki bölgelerden geldiğini öne sürdü. DW’deki habere göre Kürt gruplar, yaşanan çatışmalardan, Arap milislerin Fırat Nehri'nin doğusuna geçmesine izin verdiğini iddia ettikleri Şam hükümetini sorumlu tutuyor.

ÇATIŞMALAR EKSİLMİYOR

Yaklaşık iki hafta önce 27 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında bölgedeki Kürtlerle Araplar arasında çıkan çatışmalarda, SDG'nin verilerine göre 25 SDG’li, 29 aşiret üyesi ve dokuz sivil hayatını kaybetmişti. Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçelerinde toplam 33 köyü SDG'den aldığı ileri sürülmüştü. Artan çatışmalar sonrasında ABD devreye girmiş, taraflarla bir araya gelmişti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkenin doğusunda ABD ile ittifak halindeki Kürt grupları ayrılıkçı güçler olarak görüyor. SDG ile Ankara tarafından desteklenen Suriyeli muhalif gruplar arasında da sık sık çatışmalar yaşanıyor.

2015 yılından bu yana, IŞİD ile mücadelede SDG'ye destek verme gerekçesiyle yüzlerce ABD askerinin konuşlu bulunduğu bölgede, aynı zamanda Suriye'nin en büyük petrol yatakları yer alıyor.

HTŞ, CERABLUS’TA ÖSO’YU VURUYOR

Halep’in kuzeydoğusundaki Cerablus kentinde Hemran ticaret sınır kapısının kontrolü nedeniyle Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ile Türkiye’ye bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında çatışma çıktı. Münbic’in yaklaşık 20 kilometre uzaklığında bulunan Hemran kapısı, SMO ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) bünyesinde bulunan Münbic Askeri Meclisi arasında ticaret için kullanılıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) şu anda İdlib’i kontrol eden HTŞ’ye bağlı Ahrar Awlan grubunun SMO’ya bağlı Sultan Murad grubundan kapıyı almaya çalıştığı bildirildi. Heyet Tahrir el-Şam (eski adıyla Nusra Cephesi), 13 Eylül’de ilk olarak Hemran ticaret kapısını kontrol etmeye çalıştı. Grup, kapsamlı bir güçle SMO’ya bağlı 2. Alay’a saldırmıştı. 23 Eylül Cumartesi günü Tahrir Heyet el-Şam’ın yeniden ticaret kapısına saldırı başlattığı ve çatışmaların halen sürdüğü kaydedildi. Bölgeye dair yayın yapan North Syria Press ise çatışmalara dair geçtiği bilgilendirmede, ticaret kapısından aylık olarak 2 milyon dolara yakın gelir geldiğini, çatışmaların “ekonomik nedenlerden” dolayı HTŞ’ye bağlı Ahrar el-Şam ile SMO arasındaki gruplar arasında yaşandığını belirtti.