ABD harekete geçmişti: Suriye'de Arap aşiretleri ile SDG'nin çatışması sürüyor

Suriye’de SDG ile Arap aşiretlerinin çatışmaları 12. gününe girdi. Çatışmalar, Fırat Nehri kıyısı yakınında bulunan Ziyben ve Tayyane köylerinde yoğun olarak sürüyor.

Suriye’de ABD kontrolündeki Fırat’ın doğusunda Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Arap aşiretleri arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor.

Arap aşiretlerinin SDG'ye karşı başlattığı operasyonlar, 12. gününe girdi.

Deyrizor'da 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar, diğer Arap aşiretlerinin katılımıyla Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesinde çeşitli yoğunluklarda devam ediyor.

AA'nın aktardığına göre, Deyrizor'un batı kırsalındaki Kesra, Ebu Haşab ve Riveyşid köylerinde Arap aşiretlerine destek için SDG'ye karşı yeni cephe açıldı. Arap aşiretler, SDG'nin köylerdeki kontrol noktalarını silahlarla hedef aldı.

Çatışmalar, Deyrizor'un doğusunda Fırat Nehri kıyısı yakınında bulunan Ziyben ve Tayyane köylerinde yoğun olarak sürüyor.

ABD'Lİ YETKİLİLER TARAFLARLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Çatışmaların ardından petrol zengini bölgelerdeki hâkimiyetini kaybetmek istemeyen Washington harekete geçmişti.

Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ethan Goldrich ile IŞİD'e karşı Uluslararası Koalisyon Güçleri Komutanı Joel B. Vowell'ın, Deyrizor kentinde Arap aşiretleri ve SDG komutanlarıyla görüşmeler yaptığı bildirilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki üst düzey ABD'li yetkilinin pazar taraflarla yaptığı görüşmelerde yerel anlaşmazlıkların ele alındığı ve "şiddetin mümkün olan en kısa sürede yatışması ve kayıpların önlenmesinde" mutabık kalındığı kaydedilmişti.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin doğusundaki petrol zengini bölgede gerilim, SDG'nin 27 Ağustos'ta Deyrizor Askeri Meclisi Grubu lideri Ahmet el Habil'i tutuklamasının ardından patlak vermişti.

Arap aşiretleri bir süreliğine 24 köyün kontrolünü ele geçirmişti.