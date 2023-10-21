Silahlar susana kadar ayaktayız

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İsrail-Filistin çatışması 14'üncü gününde devam ederken dünyanın pek çok ülkesinde Gazze'ye destek eylemleri de sürüyor. Güney Amerika ülkelerinden Şili, Arjantin, Brezilya ve Ekvador'da Filistin halkına destek ve dayanışma gösterileri düzenlendi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde Filistin halkı ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

Pakistan

Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen gösteride protestocular "Filistin halkının mücadelesi bizim mücadelemizdir, insanlık onuru mücadelesidir" yazılı dövizler taşıdı.

Arjantin'de de başkent Buenos Aires'teki Filistin Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, "Özgür Filistin" ve "Soykırım" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

EMPERYALİZM EVİNE DÖN

Ekvador'un başkenti Kito'daki İsrail Büyükelçiliği önüne yürüyen kalabalık grup, ABD bayrağını yaktı ve İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi. Kalabalık, "Özgür Filistin" ve "Emperyalizm evine dön" sloganları atarak, Filistin'e yönelik devam eden saldırıların durmasını istedi.

Brezilya'da da Sao Paulo kentinde Filistin halkı ile dayanışma gösterisi yapıldı. Göstericiler İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek pankartları taşıdı.

Ürdün'ün birçok kentinde de Gazze ile dayanışma gösterileri düzenlendi. Ürdün halkı, başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Mefrak ve El-Kerak şehirlerinde de Filistin direnişini desteklemek için sokağa çıktı.

Fas'ın başkenti Rabat'taki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde bir araya gelen onlarca kişi, saldırıların yanı sıra İsrail’in Filistinlileri tehcir etme planını protesto etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, polis müdahalesi ve yağmura rağmen Filistin'e destek için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Paris'te Filistin halkıyla dayanışma için buluşanlar, Filistin bayraklarının yanı sıra "Özgür Filistin", "Filistin kazanacak, Filistin galip gelecek" pankartları taşıdı.

Yunanistan'ın Selanik kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Şehrin meydanına asılan büyük pankart ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.