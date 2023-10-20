Rusya'dan ABD'ye Gazze'deki hastane katliamı için çağrı: Uydu görüntülerini açıklayın

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye, çarşamba akşamı gerçekleşen Gazze'deki hastane katliamının uydu görüntülerini açıklama çağrısı yaptı. Lavrov, "Bu bölgeyi uydularla mutlaka izliyorlar" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çarşamba akşamı yaşanan Gazze'deki hastane katliamına ilişkin ABD'yi, saldırıya dair uydu görüntülerini paylaşmaya çağırdı.

Sputnik'in aktardığına göre Rossiya 1 televizyonuna konuşan Lavrov, şunları söyledi:

"Herkesin bir hastaneye saldırı düzenlendiği, yüzlerce kişinin öldüğü, yüzlercesinin de yaralandığı Gazze'deki trajediyi tartıştığı şu anda, ABD'lilerden bununla ilgili uydu görüntüleri de talep edilebilir. Zira bu bölgeyi uydularla mutlaka izliyorlar. Böyle bir saldırıyı fark etmemiş olamazlar. Önce kendimize bakmalıyız, belki o zaman dünya daha huzurlu olabilir."

"RUSYA, 1967 SINIRLARINA DAYALI İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME BAĞLI'

Lavrov, Moskova'nın 1967'deki sınırlar dahilinde Filistin devleti kurulmasını öngören BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına bağlılığını koruduğunu da ifade etti. Lavrov, "BMGK'nın kimsenin iptal etmediği ve kimsenin reddetmediği kararlarına bağlıyız. Bu kararlar, 1967'deki sınırlar dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması konusunda mutabakata varılmasını öngörüyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Çarşamba günü, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda resmî açıklamalara göre 471 kişi hayatını kaybetti. İsrail, saldırının Hamas'a yakın İslami Cihad grubu tarafından yapıldığını ve hastaneyi yanlışlıkla vurduklarını belirtirken Hamas ise saldırıyı İsrail'in düzenlediğini öne sürdü.

Saldırının hemen ardından İsrail'i ziyaret eden Joe Biden ise hastane katliamı için "Karşı taraf yapmış gibi duruyor" dedi.