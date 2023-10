BM Genel Sekreteri: "Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan hiçbir çözüm mümkün değil"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kahire'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Guterres, "İsrail ile yan yana, karşılıklı güvenlik garantisi altında, uluslararası kararlar ve iki taraf arasında varılan anlaşmalar doğrultusunda bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan, hiçbir çözüm mümkün değildir" dedi.

Bakan Şukri'ye sıcak karşılaması ve hayati önem arz eden çalışmaları için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Guterres, bu krizde 'insani bir görev' için Orta Doğu'da olduğunu söyledi. Guterres, krizin, 7 Ekim'de Hamas'ın yaptığı saldırılarla, çok sayıda İsraillinin yaralanmasıyla, öldürülmesiyle, sivilleri kaçırmasıyla tetiklendiğini belirtti.

Bu durumun, İsrail'in Gazze'yi tamamen kuşatmasına, sivillere yönelik acımasız bombalamaların yapılmasına yol açtığını belirten Guterres, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğunu vurguladı.

Guterres, "Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini yeniden teyit etmek isterim. Sivillerin korunması ayrıca bir zorunluluk. Hastaneye saldırı, okula veya BM tesislerine yönelik her türlü saldırı yasaktır ve uluslararası hukuka aykırıdır" diye konuştu.

"56 YILLIK İŞGALİN MEŞRU VE DERİN MAĞDURİYETİ"

Acil insani eylem çağrısında bulanan Guterres şunları kaydetti:

"Bu insanî felaket karşısında, iki acil insanî eylem çağrısında bulunuyorum: Hamas'ın, derhal ve koşulsuz olarak rehineleri serbest bırakması, İsrail'in, Gazze halkının en temel ihtiyaçlarının karşılanması için insanî yardımlara derhal izin vermesi. Net bir şekilde söylüyorum, Filistin halkının 56 yıllık işgalin ardından meşru ve derin mağduriyetleri var."

ATEŞKES ÇAĞRISI

Guterres, temel ihtiyaçların eksikliğinden bölgede hastalıkların yayıldığını vurgulayarak, "İnsanlar ölüyor. Bu görüntüler beni dehşete düşürdü ve Gazze'deki sivillerin temel hizmetlere ve malzemelere ihtiyacı var. Bunun için de hızlı ve engelsiz insani yardım erişimine ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Görüşmenin ardından kuzey Sina bölgesine geçem Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda BM'nin tamamen Gazze halkına insanî yardım malzemelerini ulaştırmaya odaklandığını ifade etti.

Civilians in Gaza desperately need core services and supplies.



We need rapid, unimpeded humanitarian access.



We need food, water, medicine and fuel now.



We need it at scale and we need it to be sustained.