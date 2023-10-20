İsrail'in Batı Şeria'da mülteci kampına düzenlediği saldırıda 5'i çocuk 13 kişi öldürüldü

İsrail'in Batı Şeria'da bulunan Nur Şems mülteci kampına düzenlediği saldırıda 5'i çocuk 13 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'da bulunan Nur Şems mülteci kampında İsrail güçleri ile çıkan çatışmada 5 çocuğun öldürüldüğünü açıkladı.

Filistin Kızılayı ise İsrail'in saldırısında toplam 13 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre dün İsrail'in yaptığı hava saldırısında da 6 kişi yaşamını yitirmişti. 10 İsrailli de yaralandı.

Çatışmaların başladığı günden beri Batı Şeria'da 74 kişi öldürüldü.