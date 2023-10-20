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İsrail'in Batı Şeria'da mülteci kampına düzenlediği saldırıda 5'i çocuk 13 kişi öldürüldü

İsrail'in Batı Şeria'da bulunan Nur Şems mülteci kampına düzenlediği saldırıda 5'i çocuk 13 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Dünya
  • 20.10.2023 10:32
  • Giriş: 20.10.2023 10:32
  • Güncelleme: 20.10.2023 10:40
Kaynak: Haber Merkezi
İsrail'in Batı Şeria'da mülteci kampına düzenlediği saldırıda 5'i çocuk 13 kişi öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'da bulunan Nur Şems mülteci kampında İsrail güçleri ile çıkan çatışmada 5 çocuğun öldürüldüğünü açıkladı.

Filistin Kızılayı ise İsrail'in saldırısında toplam 13 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre dün İsrail'in yaptığı hava saldırısında da 6 kişi yaşamını yitirmişti. 10 İsrailli de yaralandı.

Çatışmaların başladığı günden beri Batı Şeria'da 74 kişi öldürüldü.

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