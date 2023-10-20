İsrail'in Batı Şeria'da mülteci kampına düzenlediği saldırıda 5'i çocuk 13 kişi öldürüldü
İsrail'in Batı Şeria'da bulunan Nur Şems mülteci kampına düzenlediği saldırıda 5'i çocuk 13 kişinin öldürüldüğü açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'da bulunan Nur Şems mülteci kampında İsrail güçleri ile çıkan çatışmada 5 çocuğun öldürüldüğünü açıkladı.
Filistin Kızılayı ise İsrail'in saldırısında toplam 13 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre dün İsrail'in yaptığı hava saldırısında da 6 kişi yaşamını yitirmişti. 10 İsrailli de yaralandı.
Çatışmaların başladığı günden beri Batı Şeria'da 74 kişi öldürüldü.
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