Silahlı saldırıya uğrayan Güdük yaşamını yitirdi

Makamında bir belediye çalışanının silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, yaşamını yitirdi.

Makamında bir belediye çalışanının silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, yaşamını yitirdi.

Haberi CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut duyurdu.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü, yol arkadaşımız, değerli kardeşimiz Samet Güdük maalesef hayata tutunamadı. Samet kardeşime Allah’tan rahmet, ailesine, sevdiklerine, örgütümüze ve Adana Büyükşehir Belediyemize başsağlığı ve sabır diliyorum. Samet’i genç yaşında hayattan koparan kör şiddete lanet olsun!" dedi.