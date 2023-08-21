Silahlı şiddet hız kesmiyor: Kuzeninin sığındığı markete ateş eden kişi, market sahibini öldürdü

Denizli'de kuzeninin sığındığı markete ateş eden kişi, market sahibi kadını öldürdü. Olayla ilgili cinayet şüphelisinin de arasında bulunduğu 7 zanlı gözaltına alındı.

Güncel 21.08.2023 07:18 Giriş: 21.08.2023 07:18

Güncelleme: 21.08.2023 07:23 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA