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Şili Sırtı'nda 6.1 büyüklüğünde deprem

Şili Sırtı'nda saat 14:49'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya
  • 13.09.2023 15:29
  • Giriş: 13.09.2023 15:29
  • Güncelleme: 13.09.2023 15:35
Kaynak: Haber Merkezi
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Şili Sırtı'nda 6.1 büyüklüğünde deprem

EMSC (Euro-Mediterranean Seismological Centre) verilerine göre Şili Sırtı'nda 14:49'da yerin 10 km derinliğinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) da depremle ilgili bilgi paylaşarak yerel saatle 11.49'da yaşanan sarsıntının merkez üssünün 36.220° güney enlemi ve 97.938° batı boylamı olduğunu bildirdi.

Şili açıklarında geçen hafta da 6,3 şiddetinde deprem meydana gelmişti. 

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