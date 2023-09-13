Şili Sırtı'nda 6.1 büyüklüğünde deprem

Şili Sırtı'nda saat 14:49'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

EMSC (Euro-Mediterranean Seismological Centre) verilerine göre Şili Sırtı'nda 14:49'da yerin 10 km derinliğinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) da depremle ilgili bilgi paylaşarak yerel saatle 11.49'da yaşanan sarsıntının merkez üssünün 36.220° güney enlemi ve 97.938° batı boylamı olduğunu bildirdi.

Şili açıklarında geçen hafta da 6,3 şiddetinde deprem meydana gelmişti.