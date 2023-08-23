Silivri'de pompalı tüfekle havaya ateş eden kişi gözaltına alındı
Silivri'de oto tamircisi önünde pompalı tüfekle havaya ateş ederek görüntüleri sosyal medyada yayınlayan bir kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Silivri'de pompalı tüfekle havaya ateş eden kişi gözaltına alındı.
Mimar Sinan Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki oto tamircisi önünde dün pompalı tüfekle havaya ateş eden kişi, görüntülerini cep telefonu kamerasına kaydederek sosyal medyada yayınladı.
Görüntüler üzerine Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oto tamircisine giderek şüpheli M.T'yi gözaltına aldı.
Yapılan incelemede olayda kullanılan pompalı tüfeğin ruhsatsız olduğu belirlendi.
M.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.