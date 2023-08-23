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Silivri'de pompalı tüfekle havaya ateş eden kişi gözaltına alındı

Silivri'de oto tamircisi önünde pompalı tüfekle havaya ateş ederek görüntüleri sosyal medyada yayınlayan bir kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 23.08.2023 15:23
  • Giriş: 23.08.2023 15:23
  • Güncelleme: 23.08.2023 15:30
Kaynak: AA
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Silivri'de pompalı tüfekle havaya ateş eden kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: AA

Silivri'de pompalı tüfekle havaya ateş eden kişi gözaltına alındı.

Mimar Sinan Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki oto tamircisi önünde dün pompalı tüfekle havaya ateş eden kişi, görüntülerini cep telefonu kamerasına kaydederek sosyal medyada yayınladı.

Görüntüler üzerine Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oto tamircisine giderek şüpheli M.T'yi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede olayda kullanılan pompalı tüfeğin ruhsatsız olduğu belirlendi.

M.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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