Şimdi rövanş zamanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde play-off turu rövanş maçları bugün oynanıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor gruplara kalma mücadelesi verecek.

Oktay EVSEN

FENERBAHÇE DEPLASMANDA TWENTE KARŞISINDA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında bugün Hollanda’nın Twente takımına konuk olacak. Twente Stadı’ndaki maç TSİ 20.00’de başlayacak. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan Fabio Moresca yönetecek. Bu sezon Avrupa’da 5, ligde 2 olmak üzere oynadığı 7 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, sahasında elde ettiği 5-1’lik skor avantajını koruyarak Hollanda’dan turla dönmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Twente’yi elerse Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalacak.

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BEŞİKTAŞ’IN MİSAFİRİ UKRAYNA’DAN DİNAMO KİEV

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş bugün ilk maçta 3-2 yendiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i konuk edecek. Beşiktaş Park’ta oynanacak karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro yönetecek. Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kazanarak İstanbul’a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip bugünkü mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplarında ilk kez mücadele etmeye hak kazanacak.

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ADANA DEMİRSPOR’UN BU KEZ HEDEFİ KAZANMAK

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında bugün sahasında Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak müsabakayı, İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Luis Munuera yönetecek. Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak. Belçika’daki ilk maçta rakibine 2-1 yenilen Akdeniz ekibi, turu geçecek skoru elde ederek gruplara kalmak için mücadele edecek.