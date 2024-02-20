Simide zam talebi kabul edilmedi

Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, esnafın simide zam talebini yurttaşın alım gücünü düşünerek kabul etmediklerini söyledi. Kentte simidin fiyatının 10 TL olduğunu hatırlatan Cingöz, "Geçen toplantıda tekrar zam talebi geldi. Biz de reddettik. Ben esnafın temsilcisiyim. Esnafın mağdur olmasını istemem. Ama Türkiye gerçekleriyle örtüşmeyen fiyatlara da ‘olur’ vermem. Neden Edirne halkı her şeyin en pahalısını tüketsin." dedi.

Yüksek enflasyon nedeniyle artan gıda fiyatlarına dikkat çeken Cingöz, "Çay, simit yesen 10 TL’den, 5 kişilik bir ailenin 3 öğün maliyeti 11 bin lirayı buluyor. Bu ülkede 10 bin lira emekli maaşı alan insanlar var. Nasıl olacak? Onun için zam talebini reddettik." diye konuştu.