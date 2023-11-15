‘Şimşek’ hızıyla satışlar başladı

Ekonomi yönetimi kaynak arayışlarını sürdürürken kamu arazileri birbiri ardına satışa çıkarıldı. 44 ilde 622 araziyi açık artırma ile satışa çıkaran TOKİ’nin belirlediği en düşük bedel ise 5,8 milyar TL oldu.

Havva GÜMÜŞKAYA

Ekonomik kriz derinleştikçe kamu varlıklarını satıp gelir sağlamaya çalışan iktidar, kamu arazilerini elden çıkartıyor. Ekonomiyi, ‘satarak’ yönetme tercihi ile bilinen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçen haftalarda Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki işaret ettiği satışlar başladı.

Şimşek, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) dâhil olmak üzere Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ait bazı hidroelektrik santrallarının (HES), limanların, otoyol, köprü, arsa ve arazilerin satış aşamasında olduğunu açıklamıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, İzmir, Antalya ve Çanakkale’nin de yer aldığı 44 ilde 622 araziyi satışa çıkardı. Sanayi, turizm, konut, ticaret alanı niteliğindeki araziler, 21-22-23 Kasım’da açık artırma yöntemiyle satılacak.

Satışlar, yüzde 25 peşinat olmak üzere 24 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek. Arsalar için belirlenen muhammen bedel (en düşük bedel) ise toplam 5 milyar 588 milyon 655 bin TL oldu. Sadece Antalya’da satışa çıkarılan arazilerden en düşük satış bedeli üzerinden toplamda 1 milyar 290 milyon.

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ARAZİLERİN YÜZDE 22’SİNİN YER ALDIĞI ANTALYA’DAN SATIŞA ÇIKARILANLAR ŞÖYLE:

• Konyaaltı’nda olmak üzere 139 arazi

• Konyaaltı’nın yüksek tepelerinden Çağlarca’da, en büyüğü bin 629 metrekare olmak üzere toplam büyüklüğü 67 bin 989 metrekarelik 116 arazi

• Alanya’da sağlık amaçlı turizm tesisi kurulması amacıyla metrekaresi 7 bin liradan 110 bin 954 metrekarelik alan. Burası aynı zamanda satışa çıkarılan en büyük ikinci arazi niteliğinde.

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TOKİ’NİN SATIŞA ÇIKARDIĞI DİĞER ARAZİLER VE BEKLENEN EN DÜŞÜK BEDEL İSE ŞÖYLE:

• Antep’in Şahinbey ilçesinde kısmen gelişme konut alanı, kısmen sosyal tesis alanı ve kısmen park niteliğindeki toplam 211 bin 296 metrekarelik alan, 211 milyon 296 bin TL

• Çanakkale’de 38’i Ayvacık ilçesinde olmak üzere 39 konut ve konut dışı kentsel çalışma alanı niteliğindeki arazi, 456 milyon 911 bin TL

• Aydın Didim’e bağlı Altınkum’da 10 bin 534 metrekare günübirlik turizm tesis alanı 83 milyon 319 bin TL

• İzmir Çeşme’de 6 bin 973 metrekare günübirlik tesis alanı 142 milyon 249 bin TL,

• Dikili İsmetpaşa’da 9 bin 500 metrekare tercihli turizm alanı 171 milyon TL,

• Dikili Denizköy’de 10 bin 583 metrekare turizm alanı, 15 milyon 874 bin TL

• 24’ü Nevşehir Kozaklı’da olmak üzere 43 turizm tesisi alanı niteliğindeki arazi, 1 milyar 608 milyon TL

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HAZİNE TAŞINMAZLARI DA SATIŞTA

TOKİ’nin satışlarının yanı sıra Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da geçen günlerde 10 ildeki 12 taşınmazı satışa çıkarmıştı. 11 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Afyonkarahisar’ın merkez, Aydın’ın Kuşadası, Bursa’nın Karacabey, Erzurum’un Palandöken, Antep’in Şehitkamil, İstanbul’un Kartal, İzmir’in Konak, Sakarya’nın Arifiye, Dersim’in Ovacık ve Yalova’nın merkez ilçelerindeki 12 taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirileceği duyurulmuştu. Taşınmazların pazarlık usulüyle düzenlenecek ihalelerle satılacağı açıklanmıştı.