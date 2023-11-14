Şimşek: İhracatı artırmak için gerekeni yapacağız

Ekonomi Servisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekonomide yeniden dengelenme sürecinde ihracatı artırmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Şimşek, ihracatçıların finansman sorununu çözecek yeni uygulamayı açıkladı. İhracatçıların Türk Eximbank kredilerine erişiminde yeni bir dönemi başlattıklarını belirten Şimşek "Türk Eximbank, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların finansman sorunlarını çözme amacıyla, teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle kredi kullandırılmasını sağlayacak" dedi. Şimşek daha sonra sosyal medya uygulaması X'ten yaptığı açıklamada, ekonomide yeniden dengelenme sürecinde ihracatı artırmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Şimşek dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye'de risk priminin düşmesiyle sermaye girişi olacağını belirtti. Şimşek, "Türkiye'ye yatırımcı güveni geri geldi. Türkiye'nin kredi risk primi (CDS), mayıstaki 700 baz puan seviyesinden 400 baz puanın altına indi. Türkiye'nin risk primi neredeyse yarıya inmiş durumda yani yatırımcı güveni geliyor, bu da sermaye girişine yol açacak" ifadesini kullandı.