Sinan Oğan, İYİ Parti adayına destek için sahaya indi

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, İYİ Parti'nin Yerköy adayına destek vermek için ilçeye gitti. Seçmene seslenen Oğan, İYİ Parti adayı için oy istedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere giren, ikinci turda ise Cumhur İttifakı saflarında yer alan Sinan Oğan, İYİ Parti Yerköy ilçesi belediye başkan adayı Ferhat Yılmaz’a destek için Yozgat’a gitti.

Oğan, Yerköy Belediye Başkanı ve İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ferhat Yılmaz’ı önce makamında ziyaret etti, daha sonra da seçim irtibat bürosuna geçerek, burada seçmenlere seslendi.

Oğan, İYİ Parti adatı Yılmaz için seçmenden oy istedi.