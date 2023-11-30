Sine-Sen Genel Başkanı Mehmet Esen CHP'den Adalar Belediye Başkan aday adayı oldu

DİSK'e bağlı Sine-Sen Genel Başkanı ve oyuncu Mehmet Esen, Türkiye'de 31 Mart 2024 tarihinde yapılması planlanan yerel seçimlerde CHP'den Adalar Belediye Başkanlığı aday adayı başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Türkiye Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) Genel Başkanı Mehmet Esen, CHP'den Adalar Belediye Başkanı aday adaylığı başvurusu yaptığını açıkladı.

Oyuncu Esen, yerel seçimlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, DİSK'e bağlı Sine-Sen Genel Sekreteri Galip Görür ve sendika avukatı Derya Yaman ile birlikte CHP Adalar Belediye Başkanlığı için adaysdsylığı başvurusunda bulunduğu belirtti.

Esen, paylaşımında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i etiketleyerek "Bu onurlu güzel yolculukta sizlerin fikirleri ve desteği bana ışık olacak" mesajına yer verdi.

CHP Adalar Belediye Başkanlığı için Disk Sine-Sen Genel Sekreterimiz Galip Görür sendika Avukatımız Derya Yaman ile aday adaylığı başvurumu yaptım.

Bu onurlu güzel yolculukta sizlerin fikirleri ve desteği bana ışık olacak.

@chp @eczozgurozel @ekrem_imamoglu @ozgurcelikchp pic.twitter.com/T2QYbhmidg — mehmet esen (@mehmetesen) November 28, 2023

Şalom gazetesinde yayımlanan haberde Mehmet Esen'e ilişkin yerel halkın görüşüne yer verildi. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Avi Kohen, “Son belediye başkanının sesi çıkmadı, pek ortalarda görmedik. Adadan olmadığından adanın sorunlarını kulaktan dolma biliyordu. CHP adayı Mehmet Esen olursa çok sevinirim. İşine sahip çıkan, karakteri düzgün biri. Adayı ve adada yaşamı da biliyor. Başarılı olacağına inanıyorum” diyerek görüşlerini belirtiyor.

Kınalıada’dan Zeynep Rengin Cömert ise “Başkanın adalı olması şart, yaşamayan ne bilebilir? Prens Adaları’na gözünün bebeği gibi bakmalı. İstanbul’u bitirdik, bari orası kalsın. Yapılaşmamak gerek daha fazla. Her yerde yeme-içme mekanları açıldı, korkunç. Sadece belediye başkanı adaya geleceğinde düzenlemeler yapılıyor, çöp sorunu da var” diyerek gördüğü problemleri anlatırken, Mehmet Esen’in adaylığı için de “Mehmet Esen çok çalışkandır, insanlarla iletişimi çok iyidir. Yerinde oturan biri değildir. Daha önce de adalar için duyarlı yaklaşımlarda bulundu. Bizlere harekete geçen, fedakarlıkları göze alabilecek biri gerek. O olursa çok sevinirim” yorumunu yapıyor.