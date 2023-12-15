Singapur'da Covid-19 vakaları yüzde 75 arttı: Bakanlık maske takılmasını istedi

Singapur'da 56 bin Covid-19 vakası tespit edilmesinin ardından maske kullanımı önerildi. Öte yandan Singapur Sağlık Bakanlığı, geçen hafta, yılın en yüksek haftalık ortalamasıyla, toplam 23 Covid-19 hastasının yoğun bakıma alındığını bildirdi.

Singapur Sağlık Bakanlığı, aralığın ilk haftasında yüzde 75 artışla 56 bin 43 kişide Covid-19 vakası tespit edildiğini ve maske takılmasının önerildiğini açıkladı.

The Straits Times'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 3-9 Aralık tarihlerinde yüzde 75 artışla, 32 bin yeni vakanın kaydedilmesiyle toplam 56 bin 43 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu belirtti.

VAKALAR GÜNLÜK OLARAK AÇIKLANACAK

Toplu alanlarda ve risk grubundaki kişilerin çevresinde maske takılmasını tavsiye eden Bakanlık, 19 Aralık'tan itibaren vakaların günlük açıklanacağını duyurdu.

Yatarak tedavi gören Covid-19 hastaları için hastanelerdeki kapasitenin arttırılacağını belirten Singapur Sağlık Bakanlığı, geçen hafta, yılın en yüksek haftalık ortalamasıyla, toplam 23 Covid-19 hastasının yoğun bakıma alındığını bildirdi.

Bakanlık ayrıca, turistlerin havalimanında maske kullanması ve gerektiğinde hastanelerden yararlanabilmek için seyahat sigortası yaptırmaları konusunda uyardı.