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Sinop'ta muhtar adayına silahlı ve baltalı saldırı

Sinop'ta silahlı ve baltalı saldırıya uğrayan muhtar adayı yaralandı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güncel
  • 29.02.2024 12:22
  • Giriş: 29.02.2024 12:22
  • Güncelleme: 29.02.2024 12:26
Kaynak: AA
Sinop'ta muhtar adayına silahlı ve baltalı saldırı
Fotoğraf: AA

Sinop'un Durağan ilçesinde silahlı ve baltalı saldırıya uğrayan muhtar adayı yaralandı.

İlçeye bağlı Olukbaşı köyünde muhtar adayı Halit B, otomobili ile sabah saatlerinde ilçe merkezine gitmek için köyden ayrıldı.

Kapmaca mevkisinde bir grup tarafından aracının önü kesilen Halit B, tabanca ve baltayla saldırıya uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Halit B, sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Halit B. buradaki müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

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