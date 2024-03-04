Sinop'ta muhtar adayına yönelik saldırıya ilişkin 12 kişi tutuklandı
Sinop'un Durağan ilçesinde muhtar adayına yönelik yapılan silahlı ve baltalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.
Sinop'un Durağan ilçesindeki Olukbaşı köyünde muhtar adayı Halit B'nin tabanca ve baltayla saldırıya uğramasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı.
Gözaltına alınan 12 ismin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Duran U, Hasan U, Eyüp U, İdris E, İsmet E, Vedat K, Ramazan U, Mehmet E, Onur U, Yusuf U, Adnan E. ve Samet K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Durağan Olukbaşı köyünde muhtar adayı Halit B, 29 Şubat'ta aracının önü kesilerek tabanca ve baltalı saldırıya uğramıştı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekiplerince başlatılan çalışma sonucu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.