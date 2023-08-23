Sinop'ta otomobil dereye uçtu: 1’i bebek 4 yaralı

Sinop'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil dereye uçtu. Meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 4 kişi yaralandı.

Sinop'ta otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah saatlerinde Türkeli - Ayancık karayolu Doğanlı köyü mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Sariye E. kontrolündeki yabancı plakalı otomobil, seyir halindeyken Doğanlı köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün yanındaki dereye uçtu.

Kazada, sürücü Sariye E. ile otomobilde bulunan 2 yaşındaki Melisa Begüm Y., Hayriye E. ve Havva Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Ayancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.