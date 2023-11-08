Sırada MYK var

CHP’de yeni Parti Meclisi, cumartesi günü ilk toplantısını yapacak. Bu toplantının ardından partinin yeni A takımı da belirlenecek. MYK’de Karatepe, Uzgel, Böke ve Bakan gibi isimlerin yer alması bekleniyor.

Hüseyin ŞİMŞEK

Hafta sonu 38’inci Olağan Kurultayı’nı toplayarak yeni parti yönetimini belirleyen CHP’de sıradaki gündem maddesi, Genel Başkan Özgür Özel’in A Takımı olacak Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) yeni üyelerinin belirlenmesi olacak. Parti Meclisi’nde ayrıca yeni dönem siyaseti de ele alınacak.

CHP’nin kurultayda belirlenen 60 kişilik yeni Parti Meclisi, Cumartesi günü ilk toplantısını yapacak. Hafta içi eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yeni parti lideri Özgür Özel arasında gerçekleştirilecek devir-teslim töreninin tamamlanmasının ardından toplanacak Parti Meclisi’nde, CHP’nin yeni dönem siyaseti ele alınacak. Parti Meclisi üyeleri, yeni dönem siyasetine ilişkin görüşlerini bildirecek, yerel seçime yönelik hedefler de ilk kez bu toplantıda ele alınacak.Parti Meclisi toplantısında yeni MYK üyelerinin de gündeme gelmesi ve en geç Pazar gününe kadar bu isimlerin açıklanması bekleniyor. CHP’nin 60 kişilik Parti Meclisi’ne seçilen ve MYK’ye girerek genel başkan yardımcısı olması beklenen isimlerden ilki, Selin Sayek Böke olacak. Kılıçdaroğlu döneminde de MYK üyeliği yapan Böke’nin yeni genel sekreter olabileceği bildiriliyor. İktisat profesörü, BirGün yazarı Yalçın Karatepe’nin de yeni MYK’de olabileceği ifade ediliyor. Karatepe’nin, partinin ekonomi politikalarının başında olabileceği dile getiriliyor. Siyaset bilimci ve akademisyen İlhan Uzgel’in de MYK’ye atanacağı kaydediliyor. Uzgel’in dış politika konusunda yetkilendirilmesi bekleniyor.

SEÇİM İŞLERİNE BAKAN

Hukukçu, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın yeni MYK’de, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirileceği iddia ediliyor. Ayrıca Parti Meclisi seçimlerinde kadın adaylar arasından en çok oyu alan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer’in de yeni MYK’de yer alması bekleniyor. Bu isimler dışında, İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’ın da yeni MYK üyeleri arasında olabileceği kaydediliyor.

∗∗∗

BAŞKANVEKİLİ MURAT EMİR

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen CHP Meclis Grup Başkanvekili Burcu Köksal’ın görevini bırakmaya hazırlandığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, bu hafta Meclis’teki nöbetini diğer Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a devreden Köksal’ın yerine, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir getirilecek.

∗∗∗

DEVİR TESLİM ZAMANI

Hafta sonu yapılan 38. Olağan Kurultay’da Genel Başkan seçilen Özgür Özel, bugün yapılacak devir teslim töreni ile CHP’nin 8. Genel Başkanı olarak görevine başlayacak. CHP’de 2010’da yapılan 33. Olağan Kurultay’da genel başkanlığa seçilen ve 13 yıldır bu görevi aralıksız sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, görevi Özgür Özel’e teslim edecek. Bugünün programı ile ilgili konuşan Özel, "Önce sevgili eşim Didem ile birlikte sabah Ankara’ya gidiyoruz. Öğlen saatlerinde Kemal Bey ve Selvi Hanım’ın evlerinde, kahvelerini içiyoruz. Hep birlikte devir teslim törenini yapacağız ve iktidar yürüyüşünü oradan başlatacağız." dedi.