Sırbistan Milli Takımı'nın Türk pasaportu taşıyan iki antrenörüne vize verilmedi

Uzun yıllar Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nı da çalıştıran Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı ve Sırbistan Kadın Voleybol Milli Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti, CEV EuroVolley turnuvasına gitmek için başvuru yapan Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip iki yardımcısına vize verilmediğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Guidetti, "Kötü haber. Türk pasaportuna sahip iki yardımcı antrenörüm vize sorunu nedeniyle CEV EuroVolley 2023'te takımla birlikte olamayacak. Bu durum voleybolun marka değerine büyük zarar veriyor" dedi.

Bad news. My two assistant coaches that holds Turkish passport, can not be with the team in the CEV EuroVolley 2023 due to the visa problem. This situation greatly damages the brand value of volleyball.