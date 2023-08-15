Sırbistan Milli Takımı'nın Türk pasaportu taşıyan iki antrenörüne vize verilmedi

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı ve Sırbistan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, Sırbistan ile beraber CEV EuroVolley turnuvasına gitmek için başvuru yapan Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip iki yardımcısına vize verilmediğini duyurdu.

Güncel 15.08.2023 14:23 Giriş: 15.08.2023 14:23

Güncelleme: 15.08.2023 15:34 Kaynak: Haber Merkezi

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