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Sırbistan Milli Takımı'nın Türk pasaportu taşıyan iki antrenörüne vize verilmedi

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı ve Sırbistan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, Sırbistan ile beraber CEV EuroVolley turnuvasına gitmek için başvuru yapan Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip iki yardımcısına vize verilmediğini duyurdu.

Güncel
  • 15.08.2023 14:23
  • Giriş: 15.08.2023 14:23
  • Güncelleme: 15.08.2023 15:34
Kaynak: Haber Merkezi
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Sırbistan Milli Takımı'nın Türk pasaportu taşıyan iki antrenörüne vize verilmedi

Uzun yıllar Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nı da çalıştıran Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı ve Sırbistan Kadın Voleybol Milli Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti, CEV EuroVolley turnuvasına gitmek için başvuru yapan Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip iki yardımcısına vize verilmediğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Guidetti, "Kötü haber. Türk pasaportuna sahip iki yardımcı antrenörüm vize sorunu nedeniyle CEV EuroVolley 2023'te takımla birlikte olamayacak. Bu durum voleybolun marka değerine büyük zarar veriyor" dedi.

Guidetti, sorunun 15 gündür çözülemediğini vurgulayarak yetkililere de çağrı yaptı. Eğer sorun çözülmezse Sırbistan Milli Takımı'nın katılacağı turnuvaya Guidetti'nin iki yardımcısı gidemeyecek. 

2023 Avrupa Kadın Voleybol Şampiyonası; Belçika, Estonya, Almanya ve İtalya’da düzenleniyor. Bugün başlayan turnuva, 23 Ağustos’ta sona erecek.

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