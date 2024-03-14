Sırbistan vatandaşı MHP'li vekil hızını alamadı: Kendi paylaşımlarını bile erişime engelletti

Sırbistan vatandaşı MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, kendi sosyal medya paylaşımlarının da yer aldığı toplam 171 haber ve paylaşımı erişime engelletti. Kararı, Uysal’ın dolandırıcılıktan yargılanan avukatı Ferhat Pamuk aldırdı.

HABER MERKEZİ



Kamudan peş peşe aldığı araziler ile ihalelerle gündeme gelen MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal tartışma yaratacak bir adım daha attı.

BirGün'ün 11 Mart'ta Sırbistan vatandaşı olduğunu ortaya çıkardığı MHP'li Uysal dolandırıcılıktan yargılanan avukatı Ferhat Pamuk aracılığıyla İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Uysal’ın Sırbistan vatandaşı olduğu ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden oturma izni aldığı yönündeki 171 haber ve sosyal medya paylaşımı, 'kişilik hakları ihlali' gerekçesiyle13 Mart'ta erişime engellendi.

Erişime engellenen ve silinmesine karar verilen sosyal medya paylaşımları arasında MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'ın kendi paylaşımları da yer alıyor.

AVUKATI DOLANDIRICILIKTAN YARGILANIYOR

Uysal bir süre önce de adının geçtiği toplam 143 haber ve sosyal medya paylaşımını erişime engelletmişti. MHP’li Uysal, avukatı Ferhat Pamuk aracılığıyla 19 Şubat’ta İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurmuştu. Mahkeme aynı gün Uysal’ın "Kişilik haklarının ihlal edildiğine" karar vererek 143 haber ve sosyal medya paylaşımının erişime engellenmesine ve yayından çıkartılmasına karar verdi.

Kararı aldıran Uysal’ın avukatı Ferhat Pamuk'un “Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik” gibi farklı suçlamalarla yargılandığı birçok davası var. Hatta Pamuk yargılandığı ve nitelikli dolandırıcılıkla suçlandığı bir dava nedeniyle 2020 tutuklanarak cezaevine gönderilmiş bir süre sonra da serbest bırakılmıştı.