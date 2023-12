Şirketine kayyum atanan fenomen Eylül Öztürk: Suçumuzu bilmiyorum

2019'da Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar ligi' notuyla paylaştığı fotoğrafta yer alan yer alan Eylül Öztürk dahil 14 kişinin şirketlerine kayyum atandı. Kayyum kararının ardından konuşan Öztürk, "Tam olarak neyle suçlandığımı bilmiyorum" dedi.

Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından, sosyal medya fenomenlerine yönelik başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Dilan Polat’ın “Şampiyonlar Ligi” adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan Eylül Öztürk dahil 14 kişinin şirketlerine kayyum atandı.

Kararın ardından Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Eylül Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"İŞİMİZE DEVAM EDİYORUZ"

"Söz verdiğim gibi sizi gelişmelerden haberdar etmek istedim tekrar. Kayyum ile ilgili haberleri ben de sizin gibi buradan okudum. Diğer haberler gibi bu haberi de basından öğrendik. Avukatlarımızla da konuştum ve ticaret sicilinde yayınlanmasını bekleme sürecindeyiz şu anda. Henüz yayınlanan bir şey yok ama muhtemelen birkaç gün içinde yayınlanacaktır diye düşünüyorum. Avukatlarımız da bu konuda savcılığa dilekçe verecekler. Bu esnada işimizde herhangi bir aksama yok, biz aynen işimize devam ediyoruz.

Basında çıkan her bir haberden sonra biraz daha üzülüyorum, tam olarak neyle suçlandığımı bile bilmiyorum çünkü. Ama her şeye rağmen sürecin işlemesi ve geçen her bir sürenin lehimize olacağını düşünüyorum. Çünkü inanın bu şekilde belirsizlikler ve ithamlar içerisinde devam etmek inanın hiç kolay bir şey değil. O yüzden beni tek motive eden şey önce ailemin varlığı ve sağlığı sonra bu süreçte ona yazılıp çizilen şeye rağmen sizlerin desteği. Ama sürecin de hızlı işlediğini gördükçe içim umutla doluyor."

12 FENOMENİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 24 şüpheliden 16'sının tutuklandığı soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un mal varlığı değerlerine el konuldu.

Dilan Polat’ın 2019 yılında 'Şampiyonlar Ligi' diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan 12 kişinin şirketlerine de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda kayyum atandı.