Şirketlere vergi affı, afetzedeye taksit

Şirketlere vergi affı sağlayan iktidarın afetzedelere enerji faturası kesmesi tepki çekerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan “taksitli fatura” müjdesi geldi. Bakan Bayraktar, “Faizsiz ve taksitle ödeme kolaylığı sağladık” dedi.

Mustafa BİLDİRCİN

Maraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan depremler, Türkiye’de 11 kentte büyük yıkımlara yol açtı. Depremlerin üzerinden geçen 9 aya karşın deprem bölgesindeki kentlerin mevcut sorunlarının büyük bölümü çözülemedi. Çok sayıda sorunla karşı karşıya bırakılan depremzedeler, enerji faturaları ile bir kez daha mağdur edildi.

Elektrik dağıtım şirketleri, depremin ardından haziran ayına kadar ertelenen elektrik faturalarını toplu şekilde göndermeye başladı. Depremzedelerin büyük bölümü, 7 bin TL’yi bulan toplu faturalara isyan etti. Doğalgaz faturaları da benzer şekilde depremzedelerin mevcut yükünü daha da artırdı.

TAKSİT KOLAYLIĞI

Elektrik dağıtım şirketlerine türlü ayrıcalıklar sağlayan iktidarın depremzedelerin mağduriyetini görmezden gelen tavrı tartışma yaratırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın bütçe görüşmelerindeki sözleri dikkati çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında sunum yapan Bakan Bayraktar, konuşmasında deprem bölgelerinde kesilen enerji faturalarına değindi. Maraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinin tamamı ile Antep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde elektrik ve doğalgaz faturalarının tahakkuk ve tahsilatlarının ertelendiğini söyleyen Bayraktar, “Erteleme döneminden sonra tanzim edilen faturaları faizsiz, 6 eşit taksitle ödeme kolaylığı sağladık” dedi.

AFETZEDEYE YOK

Bakan’ın, “müjdesiyle” ilgili BirGün’e konuşan CHP Milletvekili Cevdet Akay, “Faturaların taksit yapılması veya o faturalara faiz işletilmemesinin depremzedelerimiz için hiçbir kıymeti yok” dedi. Şirketlere sağlanan kolaylıkların afetzedelere sağlanmamasını eleştiren Akay, “Şirketlere milyarlarca lira vergi affı yapan, krediler sunan, borçlarına mevzuatın dışına çıkarak yapılandırmalar sağlayan iktidar konu büyük mağduriyet yaşayan depremzedelere gelince adeta eli kolu bağlanıyor. Bu durum asla kabul edilemez” dedi.

ŞİRKETLERE AYRICALIK TANINDI

Bakanlığın mali hesaplarına yönelik Sayıştay denetimleri, şirketlere sağlanan ayrıcalıkları ortaya koyuyor. Denetim raporunda, elektrik dağıtım şirketlerine, “Genel Aydınlatma Bedeli” adı altında her ay düzenli ödeme yapan bakanlığın, şirketlerin TEİAŞ’a elektrik iletiminden kaynaklanan borçlarının tahsil edilemediği belirtiliyor. Elektrik dağıtıma yönelik 2013’te alınan özelleştirme kararının ardından faaliyete geçen şirketlere Ocak-Haziran 2023 döneminde sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında aktarılan para, 8 milyar 961 milyon 250 bin TL ile belirtiliyor.