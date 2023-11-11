Deprem kentleri bir başına bırakıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verileri, Maraş merkezli depremden etkilenen kentlerdeki sorunların, aylardır çözülemediğini ispatladı. Kentlerdeki 206 bin enkazın 73 bininin kaldırılabildiği belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

Depremden etkilenen kentlerin bir başına bırakıldığı bütçe görüşmelerinde bir kez daha ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu için hazırlanan sunum, deprem bölgesindeki kentlere yönelik eylemsizliği gözler önüne serdi. Depremden etkilenen kentlerdeki 133 bin 416 ağır hasarlı bina enkazının halen kaldırılamadığı öğrenildi. 6 Şubat depremlerinin ardından toplam 2 milyon 376 bin 167 yapının hasar tespiti yapıldığı bildirildi.

Bakanlığın verilerine göre, deprem bölgesinde 6 milyon 609 bin 408 bağımsız bölüm içeren, 2 milyon 376 bin 167 yapının hasar tespiti yapıldı. Toplam 680 bin konut ile 170 bin dükkânın ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Yıkılan ve ağır hasar alan binalar nedeniyle ortaya çıkan maliyetin 110 milyar dolar olduğu kaydedildi. Mehmet Özhaseki’nin açıkladığı veriler, “Depremden etkilenen kentler kaderine terk edildi” eleştirilerinin haklılığını da ortaya koydu. Özhaseki, ağır hasarlı 206 bin 907 binadan yalnızca 73 bin 491’inin enkazının kaldırıldığını söyledi. Deprem bölgelerinde, valilikler nezdinde yıkım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

HEDEF 2028

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında yer alan ve “Yatıp yuvarlanırsınız” müjdesi ile duyurulan millet bahçelerine yönelik verileri de açıkladı. Özhaseki, Kasım 2023 itibarıyla 81 ilde 74 milyon 39 bin 363 metrekarelik alanda 496 millet bahçesinin yapımının sürdüğünü anlattı. Bakanlıkça yapımı üstlenilen toplam 213 millet bahçesinin ise hizmete açıldığı vurgulandı. Yapımı tamamlanan millet bahçelerinin kapsadığı alan ise kayıtlara, 50 milyon 540 bin metrekare olarak geçti. Özhaseki, Türkiye’deki millet bahçelerinin büyüklüğünün 2018 yılına kadar 100 milyon metrekareye ulaşacağını duyurdu.

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MÜTEAHHİDİ DEPREMZEDELER YAKALADI

Hatay’da depremin ardından yıkılan ve 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları’nın 1’inci kısım müteahhidi 72 yaşındaki Mehmet Özat, Ankara’da bir alışveriş merkezinde yakınlarını kaybeden kadınlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Maraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi’ndeki Emlak Bank Konutları 1’inci kısmında bulunan 96 daireden oluşan 6 blok yıkıldı. Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı düşünülen bloklarda 370 kişi yaşamını yitirdi. Hakkında gözaltı kararı verilen binanın müteahhidi Mehmet Özat, izini kaybettirdi. Binada hayatını kaybeden kişilerin yakınları bugün Mehmet Özat’ı, Ankara’da bir alışveriş merkezinde gezerken gördü. Depremde yakınlarını kaybeden 2 kadın, Özat’ı yakalayıp polisi aradı. Alışveriş merkezine gelen polise teslim edilen Özat, sorguya alındı.

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VAKIFLARA YÜZ MİLYARLARCA TL

Bakanlığın bütçe verileri, “kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler” kalemindeki çarpıcı artışı da yansıttı. Bakanlığın 2,8 milyar TL’lik transfer öngördüğü vakıf ve derneklere 2023’ün henüz ilk yarısında 6,2 milyar TL aktardığı anlaşıldı. Bakanlık bütçesinden 2024, 2025 ve 2026 yıllarında vakıflara aktarılması öngörülen para ise şöyle sıralandı:

• 2024: 219 milyar 379 milyon TL

• 2025: 380 milyar 230 milyon TL

• 2026: 369 milyar 645 milyon TL