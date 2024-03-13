Şırnak'ta AKP'den okullara talimat: Öğrenciler dersten çıkarılıp mitinge götürüldü

Şırnak'ta, AKP İl Teşkilatı tarafından okullara gönderilen talimat doğrultusunda ortaokul ve lise öğrencileri, bugün Erdoğan'ın katıldığı yerel seçim mitingine taşındı. Öğrencilerin sivil kıyafetle katılması talep edilen talimatı dikkate almayan öğrenciler hakkında ise tutanak tutuldu.

Şırnak'ta ortaokul ve lise öğrencileri dersten çıkarılarak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı 31 Mart yerel seçim mitingine götürüldü.

MA'da yer alan habere göre, AKP İl Teşkilatı, Erdoğan’ın bugün katılacağı miting için dün okul müdürlerine talimat göndererek öğrencilerin miting alanına taşınmasını istedi.

Talimatta, öğrencilerin sivil kıyafetleriyle okula gelmesi özellikle vurgulandı. Bugün Adliye Meydanı’nda düzenlenecek miting öncesi okul müdürleri, öğrencileri zorla dersten çıkardı.

Bu duruma tepki gösterip katılmak istemeyen öğrenciler hakkında ise tutanak tutuldu. Öğrencilerin büyük bir bölümünün miting alanına götürülmesiyle sınıflar boş kaldı.

Okul bahçesinde sıraya sokulan öğrenciler, daha sonra servis araçların bindirilip polis gözetiminde miting alanına taşındı. Öğrenciler, Erdoğan’ın geçeceği yol güzergahına konumlandırıldı, ellerineverilen bayrakların sallamaları istendi.

BÖLÜNMEZ HOLDİNG İŞÇİLERİ MİTİNG ALANINA TAŞINDI

Öğrencilerin yanı sıra bazı kamu kurumları çalışanları ile AKP’li isimlerin sahibi oldukları firma ve şirket çalışanları da miting alanına taşındı.

Şırnak'ta bölgesindeki bütün kömür ocaklarını elinde bulunduran Süleyman Bölünmez’e ait Bölünmez Holding işçileri de kitlesel olarak miting alanına taşındı.