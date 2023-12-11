Şırnak'ta DEM Parti yöneticisi silahlı saldırıda öldürüldü

Şırnak'ın Şenoba beldesine bağlı Taloka köyünde silahlı saldırıya uğrayan DEM Parti yöneticisi Ahmet Gün öldürüldü, oğlu Abdurrahim Gün ise tedavi altında.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde DEM Parti yöneticisi Ahmet Gün silahlı saldırıya uğradı. Aracı taranan Gün olay hayatını kaybederken aynı saldırıda yaralanan oğlu Abdurrahim Gün Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Saldırıyla ilgili DEM Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Partinin açıklamasında, cinayetin tesadüf olmadığı vurgulanırken yetkililer, sorumluluk almaya çağrıldı.

DEM Parti'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak’ta sistemden beslenen belli güç odakları aracılığıyla yıllardır derinleştirilmek istenen çelişkiler ağır bedellere mal olmaktadır. Yaşanan can kaybı, münferit bir olay değildir. Bir süredir tehdit edildiğini öğrendiğimiz Gün ailesinin can güvenliğinden buna zemin sunanlar sorumludur. Failler derhal bulunup adalet önüne çıkarılmalıdır. Bu karanlık siyasete son verilmelidir."