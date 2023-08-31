Şırnak’a müdür dayanmıyor

Şırnak’a İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan yöneticiler son 7 yılda 7 kez değişti. Son olarak 5 ay 15 gün görevde kalan Mirza Çazım yerine İzzettin Aydın atandı. Yurttaşlar, liyakat çağrısı yapıyor.

İlayda KAYA

Şırnak’ta İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve gelen yöneticiler, görevinden birer birer ayrılıyor. Kentte, 2016 Şırnak olaylarından bu yana 7 kez İl Milli Eğitim Müdürü değişti. Yaklaşık 4 ay önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne göreve gelen Şırnak Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım yerine İzzettin Aydın göreve geldi. BirGün’e konuşan CHP’li yöneticiler, kentte yaşanan “müdür krizi”nin sorumlusunun AKP yönetimi olduğunu söyledi.

CHP Şırnak Merkez İlçe Başkanı Osman Yeren, BirGün’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “2016 yılında Nurettin Yılmaz görevdeydi. Daha sonra Nazan Şener kadrolu olarak göreve geldi. Daha sonra 2 kişi vekâleten göreve geldiler. Ahmet Özdemir, Mehmet Tatar… Mehmet Tatar 2 ay görevde kaldı. Peşinden Mirza Tetik atandı, ardından Mirza Çazım. Son olarak Çazım 5 ay 15 gün görevde kaldı. Çazım yerine de şimdi İzzettin Aydın atandı. Buraya müdür dayanmıyor. Bu kadar müdür değişimiyle eğitimin sağlıklı olmasını nasıl bekleyeceğiz? Burada yeterli okul sayısı yok. Servis ve yurt sıkıntısı da yıllardır sürüyor. Gelen hiçbir milli eğitim müdürü bu konuya çözüm getiremedi. Gelenlerin hepsinin AKP ile bir bağlantısı var. Yönetime yakın isimler atanıyor.” Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e de seslenen Osman Yeren “Kısa süre görev yapıp sonra görevden alınmalarının / görevi bırakmalarının nedeni nedir? Sık sık görevden alınmalarını Şırnaklılara açıklayın” dedi.

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7 YILDA 7 YÖNETİCİ

2016’dan bu yana Şırnak’a atanan İl Milli Eğitim Müdürlerinin isimleri şöyle:

•Nurettin Yılmaz

•Nazan Şener

•Ahmet Özdemir

•Mehmet Tatar

•Mirza Tetik

•Mirza Çazım

•İzzettin Aydın

ÜÇ KEZ SAĞLIK MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

2018 genel seçimlerinden bu yana 3 kez il sağlık müdürü değişti. Görevden alınan ya da istifa eden il sağlık müdürlerinin de isimleri şöyle:

•Uzm. Dr. Nedim Uzun

•Uzm. Dr. İsmail Başıbüyük

•Dr. Osman Özdemir