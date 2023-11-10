Sırrı Süreyya Önder'den AKP'ye 'Ulucanlar' göndermesi: Az buz bir keramet değil

HEDEP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Ulucanlar Cezaevi müzeye dönüştüğünde, yattığı ranzaya yazılan adının AKP döneminde silindiğini hatırlattı: "Hem cezaevine atmak hem de cezaevi müzesinden adını silmek AK Parti'ye nasip oldu. Az buz bir keramet değil."

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'te Ulucanlar Cezaevi'nden biyografisinin kaldırılmasıyla ilgili konuştu.

Önder, 12 Eylül Darbesi’nin ardından tutuklu olarak kaldığı Ulucanlar Cezaevi müzeye dönüştürüldüğünde bir ranzaya isminin yazıldığını anımsatan Önder, isminin yine AKP tarafından kaldırıldığını söyledi.

Kobanê davasından tutuklandığı dönemde isminin kaldırıldığını kaydeden Önder, "Hem cezaevine atmak hem de cezaevi müzesinden adını silmek AK Parti'ye nasip oldu. Az buz bir keramet değil" diye konuştu.



Önder, özetle şöyle konuştu:

"Ulucanlar Cezaevi müzeye dönüştüğünde 12 Eylül döneminde yattığım ranzaya benim adımı gösteren bir plaket çakılmıştı. Sayın Selçuk Bey (Özdağ) de burada; ne hikmetse ben cezaevine girince bu son girdiğimde oradan benim adımı söktüler. Şaka yapmıyorum. Peki kimi yazdılar? Selçuk bey o zaman Ak Parti'deydi, onun adını yazdılar. Hem cezaevine atmak hem de cezaevi müzesinden adını silmek AK Parti'ye nasip oldu. Az buz bir keramet değil."

Önder, 1980-1986 yılları arasında "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar" davası nedeniyle Ulucanlar Cezaevi’nde kalmıştı.