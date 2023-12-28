Şişli Belediyesi'nde afet hazırlığı sürüyor: Gönüllüler sertifikalarını aldı

Şişli Belediyesi ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolleri kapsamında verilen eğitimler tamamlandı.

Şişli Belediyesi, olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarına devam ediyor.

Bu çerçevede Şişli Belediyesi ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği arasında yapılan iş birliği protokolleri, ilçede afetlerle mücadele bilgi ve kapasitesini artırırken, gönüllü dayanışması da güçlendiriliyor.



Olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarını sürdürürken bir yandan alanında uzman kuruluşlarla iş birliklerini geliştiren Şişli Belediyesi, bir yandan da tüm mahallelerde afet hazırlıkları için eğitim ve dayanışmayı yaygınlaştırıyor.



Bu kapsamda tamamlanan eğitimler sonucu verilen sertifikar da 26 Aralık günü Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde yapılan törenle sahiplerine verildi.



Sertifika Töreni'ne Şişli Belediye Başkanı Muhammer Keskin de katıldı.



Gönüllülere sertifikaları teslim edildi.