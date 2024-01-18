Şişli'de evinde ölü bulunmuştu; güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Şişli'de ölü bulunan mühendisin, bir mağazanın önünde düşerek başını basamağa çarptıktan sonra döndüğü evinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şişli'de ölü bulunan mühendisin, bir mağazanın önünde düşerek başını basamağa çarptıktan sonra döndüğü evinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 15 Ocak'ta mühendis Fatih Aksin'in (49) Teşvikiye Mahallesi Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak'taki yalnız yaşadığı apartman dairesinde ölü bulunmasının ardından çalışma başlattı.

Evin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, Aksin'in aynı gün Vali Konağı Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde kimsenin müdahalesi olmaksızın sırt üstü yere düşerek başını basamağa çarptığını ve yaralanmasına rağmen çevredekilerin yardımını kabul etmeyip evine döndüğünü tespit etti.

Mühendis Aksin'in, arkadaşlarına haber verdikten kısa bir süre sonra evde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ulaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında mühendisin düşerek yaralandığı anlar yer aldı.