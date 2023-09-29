Şişli'de sağanak yağış nedeniyle yol çöktü
İstanbul'un Şişli ilçesinde etkili olan yağmur sonrası saat 15.00 sıralarında Kadırgalar Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi. Oluşan çukur nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.
Kaynak: DHA
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kadırgalar Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi.
Olay, Şişli'de saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle Harbiye Mahallesi Kadırgalar Caddesi'nde yolda göçük oluştu.
Yoldaki yaklaşık bir metre derinliğindeki göçük nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Sürücülerin ihbarıyla olay yerine belediye ekipleri geldi.
Göçüğün etrafına trafik konisi ve şerit çekildi. Yolda oluşan çökme nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.