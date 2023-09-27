Şişli’de plakseverler iki gün müziğe doyacak

Kültür Sanat Servisi

‘Şişli Plak Festivali’nin üçüncüsü bu yıl 7-8 Ekim tarihlerinde Feriköy Organik Pazarı otopark alanında düzenlenecek. Şişli Belediyesi’nin düzenlediği festivalin tüm etkinlikleri ücretsiz olacak. Festival’de neler yok ki? 1980’li yıllarda kurulan müzik sektörüne ‘Big in Japan’, ‘Forever Young’ gibi ölümsüz şarkılar kazandıran ülkemizde de çok sevilen Alman grup Alphaville, festivalin kapanışında katılımcılara özel ücretsiz bir konser verecek.

Neyzen, besteci, yapımcı ve DJ Mercan Dede, Türk pop müziğin güçlü kadın yorumcularından Nükhet Duru, Ezginin Günlüğü grubunun eski solisti, kariyerine solo devam eden Hüsnü Arkan konserlerinin gerçekleşeceği festivalin söyleşileri de oldukça zengin. Festival, Murat Meriç moderatörlüğünde, Nino Varon, Hakan Meriçliler, Celal Kadri Kınoğlu ve Osman Tan Erkır’ın katılımı ile gerçekleştirilecek, geçmişten günümüze ülkemizdeki müzik yapımcılığı, etkinlik yönetimi, plakların sinema ile ilişkisi, koleksiyonculuk gibi farklı konulardaki söyleşilere ev sahipliği yapacak. Arkan’ın ‘Kanat Sesleri’ albümünün plak formatı da ilk kez Şişli Plak Festivali’nde müzikseverlerle buluşacak.